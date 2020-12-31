Dünya Müslüman Alimler Birliği, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıya tepki gösterdi
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Dünya Müslüman Alimler Birliği, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıya tepki gösterdi

31.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:45
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıya tepki gösterdi

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Yemen'de Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyı "menfur bir suç" olarak nitelendirerek, tepki gösterdi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Yemen'de Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyı "menfur bir suç" olarak nitelendirerek, tepki gösterdi.

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırı, "menfur bir suç" olarak nitelendirildi.

Saldırının kınandığı açıklamada, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin "Bu eylemler her kim tarafından işlenirse işlensin günah ve suçtur. Bu olaylar, en ağır cezaları hak eden suçlardır." ifadelerine yer verildi.

Yemen halkının yaşadığı üzüntü ve sıkıntılara bir son verilmesi çağrısında bulunan Karadaği, büyük bir sıkıntı içerisinde bulunan Yemen'in bu durumdan kurtulması için herkesin insani, mali, ahlaki, siyasi açıdan bu ülkenin yayında yer alması gerektiğini vurguladı.

Aden Havalimanı'ndaki patlama

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin dün ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi.

Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhaybeh Twitter hesabından havalimanında meydana gelen patlamalarda 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 110 kişinin yaralandığı aktarmıştı.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani Twitterhesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husimilislerin Aden Havaalimanı'na gerçekleştirdiği korkak terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten vazgeçirmeyecektir." ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, yaptığı açıklamada, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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