Dünya Mülteciler Günü'nde, yaptığı kumdan heykelle Filistinlilerin sıkıntılarına dikkati çekti
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Dünya Mülteciler Günü'nde, yaptığı kumdan heykelle Filistinlilerin sıkıntılarına dikkati çekti

Filistinli ressam Rana er-Ramlavi, Filistinlilerin çektiği sıkıntıları, Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle yaptığı kumdan heykelle anlattı.

Dünya Mülteciler Günü'nde, yaptığı kumdan heykelle Filistinlilerin sıkıntılarına dikkati çekti
20.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:54

Filistinli ressam Rana er-Ramlavi, Filistinlilerin çektiği sıkıntıları, Dünya Mülteciler Günü münasebetiyle yaptığı kumdan heykelle anlattı.

Ramlavi'nin, Gazze'deki evinin bahçesinde 1 haftalık bir çalışma sonrasında tamamladığı heykel, 2 çocuğu ve terk etmek zorunda kaldıkları evlerinden getirdikleri birkaç parça eşyayla birlikte Filistinli yaşlı bir kadını tasvir ediyor.

Ramlavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evini terk etmek zorunda kalan (kumdan heykelde tasvir edilen) bu kadın ve çocukları, gidecek yerleri olmadığı için meçhule doğru yürüyorlar." dedi.

Kendisinin de Gazze'nin kuzeydoğusundaki El-Kuvfeha köyünden göç etmek zorunda kaldığını anlatan Ramlavi, "Bu heykelle verdiğim mesaj insaniyet dolu. Filistinliler ve dünyadaki tüm mülteciler olarak bizler vatanımıza dönmeyi düşlüyoruz." diye konuştu.

Hamas'tan mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere çağrı

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri, mültecilerin insani haklarını kullanmalarına izin vermeye ve ekonomik sıkıntılarını hafifletmeye çağırdı.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve diğer hizmetlerin sağlanması konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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