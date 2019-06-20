Mardin'de 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolaysıyla etkinlik düzenlendi.

Mardin'de 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle Dicle Kalkınma Ajansı konferans salonunda düzenlenen etkinlikte tiyatro oyunu sahnelendi, kadınlar el emeklerini sergiledi.

Hayata Destek Derneği Direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, savaş veya doğal afet gibi çeşitli nedenlerden tarih boyunca kitlesel göçlerin yaşandığını kaydederek, Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin insani yardım noktasında önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Karaosmanoğlu, "2018'de önemli yol kat ettik ve bir yıl içinde bin 39 kişiye istihdam desteği sağladık." dedi.

Kaynak: AA