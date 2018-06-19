Gaziantep'te yaşayan Suriyeli, İranlı ve Afgan sığınmacılar, "Dünya Mülteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte buluştu.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından bir restoranın bahçesinde düzenlenen etkinlikte sığınmacılar, el işi takılardan, sabuna onlarca değişik ürünün yer aldığı sergiyi gezdi.

Çocuklar ise kendileri için kurulan oyun parkında eğlenirken, yetişkinler ip atlayıp, çuval yarışı yaptı.

Suriye'nin geleneksel oyunlarının da yer aldığı etkinlikte sığınmacılar, kendileri için oluşturulan hatıra çadırı önünde fotoğraf çektirdi.

Etkinlik kapsamında düzenlen toplantıda da SGDD Kadın Komitesi üyeleri İman Eşşelim ve Linda Hacrıyayyem ile mahalle komitesi üyesi Ahmed Tabi Moarawi de göçmenlerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.