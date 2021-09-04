Dünya Motokros Şampiyonasında ilk gün nefes kesti
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Dünya Motokros Şampiyonasında ilk gün nefes kesti

Dünya Motokros Şampiyonasında ilk gün nefes kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünya'nın en iyi pistlerinden biri olan Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen MXGP OF TURKEY ve MXGP OF AFYON'un EMXOpen 1. Yarışları gerçekleştirildi.

Dünya'nın en iyi pistlerinden biri olan Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen MXGP OF TURKEY ve MXGP OF AFYON'un EMXOpen 1. Yarışları gerçekleştirildi. Nefes kesen yarışın ardından Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası (WMX) yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve 86 ülkede canlı, 186 ülkede ise banttan yayınlanan MXGP OF TURKEY ve MXGP OF AFYON yarışları bugün başladı. Yarışların ilk gününde sıralama turunun ardından Avrupa Şampiyonası (EMX Open) 1. Yarış ve Bayanlar Dünya Motokros Şampiyonası (WMX) 1. Yarışları yapıldı. Nefes kesen yarışlarda dünyanın en iyi motorcuları kıyasıya mücadele etti. - AFYONKARAHİSAR

Dünya Motokros Şampiyonasında ilk gün nefes kesti
Dünya Motokros Şampiyonasında ilk gün nefes kesti
Dünya Motokros Şampiyonasında ilk gün nefes kesti
Dünya Motokros Şampiyonasında ilk gün nefes kesti
Dünya Motokros Şampiyonasında ilk gün nefes kesti
Dünya Motokros Şampiyonasında ilk gün nefes kesti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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