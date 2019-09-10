Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon Motofest sona erdi

10.09.2019 15:47

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonas sona erdi. Şampiyona ile aynı anda düzenlenen NG Afyon Motosiklet ve Spor Festivali de büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşen organizasyon dünya genelinde 3 milyarı aşkın bir izleyici kitlesine ulaştı.



Türkiye dev bir organizasyona daha başarıyla ev sahipliği yaptı. Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında erkekler, kadınlar, gençler kategorileri ile Avrupa Şampiyonası'nda kupalar sahiplerini buldu. 3 gün boyunca takımlar, sporcular ve teknik ekiplerden oluşan yaklaşık bin kişi Afyonkarahisar'da konuk oldu. Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Çeşme gümrük kapılarından yaklaşık 100 tır malzemeyle ülkeye gelen takımlar, bir sonraki etap olan Çin'e de ekipmanlarını Türk Hava Yolları lojistik kargo yoluyla gönderdiler.



Organizasyonun yönetimi için 800 kişilik profesyoneller, valililik, emniyet, belediye personelleri ile gönüllülerden oluşan bir ekip çalıştı. Organizasyon 57 yayıncı tarafından yaklaşık 3.3 milyarlık potansiyel bir kitleye ulaştırıldı. Canlı yayın sırasında Türkiye'nin tarihi ve turistik yerlerinin yanı sıra sportif organizasyonlarından görüntüler eşliğinde bir tanıtım yayınlandı.



NG Afyon Motofest'e spor şöleni yaşandı



Cuma günü açılış töreniyle başlayan şampiyona renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar ve erkekler kategorilerindeki kıyasıya yarışların yanı sıra NG Afyon Motosiklet ve Spor Festivali'nde yaklaşık 25 bin insan 3 gün boyunca çok sayıda sportif etkinlik ve müsabakalarda rekabet etme fırsatı buldu.



Afyon Motosporları Merkezi'ndeki 250 bin metrekarelik alana çadırlarını kuran aileler ve gençler, festival alanındaki etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdiler. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, mini golf, badminton, geleneksel okçuluk, satranç, pickle ball, zipleni, ATV, Buggy test sürüşü, simülasyon formula ve motosiklet yarışları gibi farklı spor disiplinlerinin de yer aldığı festival büyük beğeni topladı.



Organizasyon için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kenan Sofuoğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hatice Özkal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri de 3 gün boyunca ziyaret ederek etkinliklerle ilgili bilgiler aldılar.



FIM VE Youth Stream'den organizasyona tam not



Dünya Motokros Şampiyonası (FIM) ile promotör Youth Stream yetkilileri Türkiye'nin ev sahipliğindeki organizasyona tam not verdi. FIM Jorge Viegas'ı temsilen Türkiye'de bulunan FIM Avrupa Avrupa Başkanı Martin de Graaff, FIM Motokros Direktörü Antonio Alia Portela, Youth Stream CEO'su David Luongo hem pistin, hem de organizasyonun büyük bir başarıyla tamamladığını belirtti. Tamamı Türk hakemler tarafından yönetilen yarışta hiçbir problem yaşanmadığının altını çizen yetkililer, eksiksiz ve kusursuz bir organizasyon yapıldığını vurguladı. Afyonkarahisar'daki pistin en iyi pist ve en iyi alt yapı ödülünü hak ettiğini belirten Martin de Graaff, "Türkiye'de kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Mükemmel bir koordinasyon ve misafirperverlik sunuldu. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



Youth Stream CEO'su Davin Luongo da Türkiye'nin geçen seneye oranla standartları yükselttiğini vurguladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA