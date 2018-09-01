Dünya Motokros Şampiyonası - Sanatçı Ceza Hayranlarıyla Buluştu

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayak yarışlarının düzenlendiği Afyonkarahisar'da sanatçı Ceza hayranlarıyla buluştu.

Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın antrenman ve sıralama turlarının yapıldığı ilk gününde Ceza, motosiklet tutkunlarına konser verdi.

Ceza'nın bazı şarkılarına izleyiciler de eşlik etti.

Şampiyona 80 ülkede canlı, 186 ülkede banttan yayınlanıyor.