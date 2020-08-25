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Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağı Kovid-19 nedeniyle yapılmayacak

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 4-6 Eylül'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP of Turkey) Türkiye ayağının, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle yapılmayacağını duyurdu.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye ayağı Kovid-19 nedeniyle yapılmayacak
25.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 14:14

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 4-6 Eylül'de Afyonkarahisar'da gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP of Turkey) Türkiye ayağının, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle yapılmayacağını duyurdu.

Zeybek, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, bu sene Dünya Motokros Şampiyonası'nın bir etabının üçüncüsünü gerçekleştirmeyi planladıklarını, ancak tüm dünyayı etsisi altına alan salgın nedeniyle bu arzularını gerçekleştiremeyeceklerini söyledi.

Her türlü hazırlığın yapıldığını anlatan Zeybek, "Yarışın yapılabileceği ortam hazırlandı ama maalesef dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten dolayı bazı organizasyonları ötelememiz gerekiyordu." dedi.

"Salgından dolayı öteleme mecburiyetimiz hasıl oldu"

Yarışı gerçekleştirebilmek için çok uğraştıklarını ifade eden Zeybek, şunları kaydetti:

"Maalesef son günlerde Afyonkarahisar ve Türkiye genelinde ciddi artışlar meydana geldi. Yarışmada da insanların maske, mesafe ve hijyene çok fazla riayet edemeyeceği hasıl olduğundan bu yılki şampiyonayı bir yıl öteleyelim istedik. Her türlü hazırlığımızı yapmıştık, ödemeler gerçekleşmişti. Salgından dolayı öteleme mecburiyetimiz hasıl oldu. Federasyon yetkilileriyle görüşerek, Gençlik ve Spor Bakanı'mızın yanı sıra spor yetkilileriyle de görüşerek bir sonraki yıla öteleme kararı aldık."

"Maalesef Kovid-19 salgını bizleri de vurdu"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise şampiyonanın yapılacağı sahanın yarışlar için hazır olduğunu vurguladı.

Yarışın bu yıl yapılamayacağını ancak sanki yarın yapılacakmış gibi hazırlandıklarını ifade eden Akülke, "Yarışın yapılabilmesi için son dakikaya kadar büyük çaba ve emek sarf ettik. Olması için ne gerekiyorsa yaptık. Maalesef Kovid-19 salgını bizleri de vurdu. Dünya Motokros Şampiyonası'nı 2021'de çok daha büyük coşkuyla, çok daha büyük sporcu katılımıyla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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