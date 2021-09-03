Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleşen seremonide, büyükşehirlerle yarışacakları sözüne atıfta bulunarak, "Şu an diyoruz ki büyükşehirlerle değil, Avrupa'nın en büyük kentleriyle yarışacağız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de üçüncü kez ev sahipliği yaptıkları organizasyonda daha önce ödül aldıklarını anımsatarak, "İnşallah bu yıl da ödüllerin tamamını toplayacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Seremoniye, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Emniyet Müdürü Ali Temiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri, etkinlik alanındaki stantları ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Emine Erdoğan Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Cem Yılmaz Deniz Akkaya Derya Şensoy
Spor Ali Koç Ali Öztürk Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dünya Motokros Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 21:24:05. #1.16#

title