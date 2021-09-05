Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı sona erdi
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Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı sona erdi

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı sona erdi
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayak (Bitci MXGP of Turkey) mücadelesinde yarışlar tamamlandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayak (Bitci MXGP of Turkey) mücadelesinde yarışlar tamamlandı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda MXGP kategorisinin ikinci yarışı yapıldı.

İki yarış sonunda birinciliği Red Bull KTM Factory takımından Hollandalı Jeffrey Herlings, ikinciliği aynı takımdan İspanyol Jorge Prado ve üçüncülüğü HRC'den Sloven Tim Gajser elde etti.

Yarışların ardından ödül töreninde dereceye girenlere kupaları verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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