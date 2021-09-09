Dünya Motokros Şampiyonası'nı 20 binin üzerinde sporsever izledi
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Dünya Motokros Şampiyonası'nı 20 binin üzerinde sporsever izledi

Dünya Motokros Şampiyonası'nı 20 binin üzerinde sporsever izledi
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Spor

Dünya Motokros Şampiyonası'nı 20 binin üzerinde kişinin izlediği bildirildi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nı 20 binin üzerinde kişinin izlediği bildirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, AA muhabirine, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayak (4-5 Eylül) ve 9. ayak (7-8 Eylül) yarışlarının Afyonkarahisar'da gerçekleştirildiğini anımsattı.

İlk yarışların hafta sonuna denk geldiği için katılımın yoğun olduğunu ifade eden Baysan, şunları kaydetti:

"Her iki yarış da ikişer gün sürdü. Şampiyonanın iki ayak yarışını toplamda 20 binin üzerinde sporsever izledi. Bu iyi bir rakam. Dünyada da dolaştığınız birçok yarış var. Bu seyirciyi toplamak kolay değil. İnsanların motor sporlarına olan merakı, ilgisi günden güne artıyor. Daha önceki senelerde bu rakama yaklaşmıştık ama bu yıl biraz özlem var herhalde. Gerçekten zirve noktasına ulaştı. Gayet keyifli."

"Keyifli, güzel bir yarış oldu"

İki yarışın üst üste Türkiye'de yapılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Baysan, şöyle konuştu:

"Burada iyi puan çıkaranlar en yakın rakibiyle arasını neredeyse 50 puan açacak. Bu nedenle sporcular için buradaki yarışlar, Türkiye'yi önemli kıldı. Katılım da onun için gayet yüksekti. Keyifli, güzel bir yarış oldu. Bundan sonra artık Afyonkarahisar çıtayı gerçekten çok yukarılara çekti. Dünyadaki diğer federasyonlara, motosiklet federasyonlarına başarılar diliyoruz. Biz elimizden geleni yaptık. Ondan sonra onların bizi yakalamasını beklemeyeceğiz. Biz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz"

"Afyonkarahisar yurt dışında artık 'GP' diye anılıyor"

Yarıştaki en önemli kriterin seyirci olduğunu vurgulayan Baysan, seyirci olduğu sürece beğeni ve ilgi arttıkça bu sporun kentte yapılmaya devam edeceğini belirtti.

GP'nin Afyonkarahisar'ın artık bir simgesi olduğunu anımsatan Baysan, "Dünya Motokros parkuru. Afyonkarahisar yurt dışında artık 'GP' diye anılıyor. Keyif veriyor. Afyonkarahisar tam bir geçiş noktasında. 250 kilometre mesafeden 25-30 bin kişiyi toplayabiliyor, kentin böyle bir özelliği var. Sadece yerel izleyicisi değil, çevre illerden hatta İstanbul'dan dahi seyirci geliyor. İstanbul'a 400 kilometre burası. Onun için Afyonkarahisar'da bu iş sevildi, kalır. İnşallah farklı organizasyonlar da olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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