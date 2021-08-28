Dünya Motokros Şampiyonası'nda geri sayım başladı
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Dünya Motokros Şampiyonası'nda geri sayım başladı

Dünya Motokros Şampiyonası'nda geri sayım başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye'nin ve dünyanın motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek MXGP of Turkey ve MXGP of Afyon 4-8 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek.

Türkiye'nin ve dünyanın motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek MXGP of Turkey ve MXGP of Afyon 4-8 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek. Şampiyona öncesi Türkiye Motor Sporları As Başkanı Mahmut Nedim Akülke, çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, "Dünya, Afyonkarahisar'da buluşacak" dedi.

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'na (MXGP) sayılı günler kala Türkiye Motor Sporları As Başkanı Mahmut Nedim Akülke, hazırlıklarda finale doğru yaklaşmanın heyecanını yaşadığını ifade etti. Akülke, "Bugün artık finale doğru yaklaştık. Parkur çalışmalarımızın tamamı bitti. Ufak tefek eksiklerimiz vardı. Bugün itibariyle parkurdaki tüm çalışmalarımız bitti. Padokta takımların çadırları kurulmaya başlandı, stantlar kurulmaya başlandı. Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali ve iki tane dünya şampiyonasıyla en büyük organizasyonuna, Afyonkarahisar'da zaferin kazanıldığı topraklarda ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım, artık misafirleri bekliyoruz; yurt içinden, yurt dışından hedef 100 bindi, 100 bini çok çok aşacağımıza inanıyorum. Tüm Türkiye'yi, Afyonkarahisar'a bekliyorum, dünya Afyonkarahisar'da buluşacak" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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