Dünya Motokros Şampiyonası'nda finaller yapılıyor

- Dünya Motokros Şampiyonası'nda finaller yapılıyorAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası final turlarıyla devam ediyor.

08.09.2019 15:10
Dünya Motokros Şampiyonası'nda finaller yapılıyor

- Dünya Motokros Şampiyonası'nda finaller yapılıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası final turlarıyla devam ediyor.

Afyonkarahisar'da Cumhurbaşkanlığı himayesinde ikinci kez düzenlenen Motokros Dünya Şampiyonası'nda bu sabah EMT 2T Motokros finalinde Hollandalı Karl Mike şampiyon olurken, Anderson Bred ikinci, Baxevanıs Dimitrios üçüncü sıraya yerleşti.

Saat 11.30 gerçekleşen WMX kadınlar finalinde ise Yeni Zelandalı Duncan Courtney zirvede yer alırken, ikinciliği Andersen Sara, üçüncülüğü de Van de van Nancy elde etti.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda finaller yapılıyor
Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.