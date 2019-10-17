Dünya Motokros Şampiyonası'nda 2020 takvimi belli oldu

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 2020 yılı takvimi açıklandı.

17.10.2019 10:14
Dünya Motokros Şampiyonası'nda 2020 takvimi belli oldu

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 2020 yılı takvimi açıklandı.

Şampiyonanın, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye ayağı, 5-6 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacak.

Afyonkarahisar, organizasyon kapsamında MXGP ve Dünya Gençler Şampiyonası (MX2) yarışlarının yanı sıra Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX) ile Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX) ayaklarına ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada 2020 yılının takvimi şöyle:

1 Mart: İngiltere (Matterley Basin)

8 Mart: Hollanda (Valkenswaard)

22 Mart: Arjantin (Neuquen)

5 Nisan: İtalya (Pietramurata)

19 Nisan: İspanya

26 Nisan: Portekiz (Agueda)

10 Mayıs: Fransa (St Jean d'Angely)

17 Mayıs: İtalya (Maggiora)

24 Mayıs: Almanya (Teutschenthal)

7 Haziran: Rusya (Orlyonok)

14 Haziran: Letonya (Kegums)

28 Haziran: Endonezya (Jakarta)

5 Temmuz: Endonezya (Palembang)

26 Temmuz: Çekya (Loket)

2 Ağustos: Belçika (Lommel)

16 Ağustos: İsveç (Uddevalla)

23 Ağustos: Finlandiya (Iitti-KymiRing)

6 Eylül: Türkiye (Afyonkarahisar)

13 Eylül: Çin

20 Eylül: İtalya (Imola)

27 Eylül: Fransa (Ernee)

Kaynak: AA
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