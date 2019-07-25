Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayak yarışlarının düzenleneceği Afyonkarahisar'da organizasyonun sosyal medya tanıtımı için "#senin şehrin", "#senin festivalin" ve "#Afyonkarahisar" sloganları seçildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AFBEL Termal Otel'de düzenlediği basın toplantısında, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 6-8 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonanın Türkiye'nin en önemli organizasyonları arasında olduğunu söyledi.

Organizasyonun ilkinin geçen yıl gerçekleştirildiğini hatırlatan Akülke, "Şampiyonanın sonunda yurt dışında ödül alarak bu organizasyonu taçlandırdık. Ama en önemlisi, 2019'da yurt içinde bir ödülümüz vardı ki bu da bizleri inanılmaz gururlandırdı ve motive etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bisiklet turundan sonra ikinci bir spor dalı olarak Dünya Motokros Şampiyonası'nı himayelerine alması bizim için büyük bir ödül ve gurur oldu." diye konuştu.

Akülke, büyük kısmını Afyonkarahisar Belediyesinin üstlendiği şampiyonanın 2019 yılı çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini vurguladı.

Bu yıl organizasyon başarılarının daha da artacağını aktaran Akülke, şöyle devam etti:

"Geçen yıl tek üzüldüğümüz ve zayıf noktamız seyirciydi. İnşallah bu sene onu da aşacağız. Bu organizasyonda bunu 2 veya 3'e katlayacağımızı düşünüyoruz. Türkiye'nin her noktasında olumlu geri dönüşler alıyoruz. Organizasyona önceleri Dünya Motokros Şampiyonası ile Afyonkarahisar Motokros Festivali (Motofest) diyorduk. Bu yıl itibarıyla ismi yavaş yavaş değişiyor. Organizasyonu, Spor ve Motosiklet Festivali'ne dönüştürüyoruz. Ankara'da Afyon Motofest ile ilgili ciddi çalışmalar da var. Önümüzdeki yıl organizasyonumuz 'Türkiye Afyon Motofest' ismiyle yapılacak. Adı da artık Türkiye'yi kucaklayan uluslararası bir organizasyona dönüşecek."

Akülke, festivalin sosyal medya kampanyasının "#senin şehrin", "#senin festivalin" ve "#Afyonkarahisar" sloganları ile bugün başlatıldığını belirterek, herkesin bu sloganlarla paylaşım yapmasını istedi.

Vali Mustafa Tutulmaz: "Tanıtım olmadan başarı elde edilemez"

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da Dünya Motokros Şampiyonası ve beraberinde düzenlenecek festivale, halkın sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

Tanıtım konusunda Afyonkarahisar'daki kamu kurumlarının üzerlerine düşeni en iyi şekilde yaptığına işaret eden Tutulmaz, "Halkımızın da üzerine düşeni yapmasını istiyoruz. Bu tür etkinliklere ilgi için tanıtıma önem vermemiz lazım. Bu organizasyonu tanıtmanın birinci yolu basın, diğeri de sosyal medya hesapları. Sosyal medya hesaplarımızı kullanarak tanıtım yapmaya başlarsak bir anda yüz binlere ve milyonlara ulaşmış oluruz. Tanıtım olmadan başarı elde edilemez." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da şampiyonayı dünyada çok geniş bir kitlenin izleyeceğine değinerek, şöyle konuştu:

"Bu organizasyonda basın ve sosyal medyaya çok büyük iş düşüyor. Organizasyonu tanıtırken '#senin şehrin', '#senin festivalin' ve '#Afyonkarahisar' sloganlarını kullanacağız. Bu şekilde Afyonkarahisar'ı Türkiye ve dünyaya tanıtacağız. Bu sloganların ilerleyen günlerde İngilizce, Arapça, Rusça, Çince ve İspanyolcasını da oluşturmalıyız. Ben de hemen bu isimlerle sosyal medyada paylaşımda bulunacağım."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve Afjet Afyonspor futbolcuları tarafından, şampiyonanın sosyal medya sloganları tanıtıldı.

Toplantıya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Nurullah Pervaneli de katıldı.

Kaynak: AA