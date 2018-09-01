Dünya Motokros Şampiyonası'na Doğru

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayak yarışlarının düzenleneceği Afyonkarahisar'da, Demir Demirkan konser verdi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 18. ayak yarışları, Afyonkarahisar'da yarın yapılacak.

Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından yapılan Afyon Motor Sporları Merkezi'nde şampiyona öncesi Demir Demirkan motosiklet tutukunlarına konser verdi.

Demir Demirkan'ın bazı şarkılarına izleyiciler de eşlik etti.

Antrenman ve sıralama turları ile başlayacak şampiyona 80 ülkede canlı yayınlanacak, 186 ülkede de aynı gün 4 saat süreyle banttan yayınlanacak.