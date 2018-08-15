Dünya Motokros Şampiyonası'na Doğru

Dünya şampiyonu eski motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar Belediyesinin ev sahipliğinde 1-2 Eylül tarihlerinde organize edilecek Dünya Motokros Şampiyonası öncesi Afyon Motor Sporları Merkezi'ni gezdi.

İncelemelerde bulunmak üzere kente gelen Sofuoğlu ve Uçar, şampiyonanın yapılacağı Afyon Motor Sporları Merkezi'nde TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke'den bilgi aldı.

Medya mensuplarına açıklamada bulunan Kenan Sofuoğlu, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılmasını sağlamanın çok zor ve meşakkatli bir iş olduğunu ancak bunu başardıklarını belirtti.

Dünyanın en iyi motokros yarışçılarının 2 hafta sonra Türkiye'ye geleceğini ifade eden Sofuoğlu, şunları söyledi:

"Bugün bizzat gelip kontrol etmek istedim. Çünkü Avrupa'dan, dünyanın her yerinden sporcular gelecek. Bir eksiğin olmaması gerekiyor. Burada yoğun bir çalışma var. Tabii ki belediyenin emeği çok büyük ama federasyonumuzunki bence en büyük başarı. Çünkü organizasyonu ayarlayıp, bu anlaşmaları sağlayıp, kabul ettirmek, Türkiye'yi o şampiyonanın içine dahil etmek kolay bir şey değil. Formula 1 yıllardır Türkiye getirilemiyor. Motor sporlarında bizim yarıştığımız kategoriler de dahil, önemli organizasyonları şu anda Türkiye'ye getirme şansı bulamazken, Dünya Motokros Şampiyonası'nı Türkiye'ye getirdik. Beş sporcumuz da Türkiye'yi temsilen burada yarışacak. İnşallah önümüzdeki yıl gençlerin yarışabildiği dünya şampiyonası gelecek Afyonkarahisar'a. Bunun anlamı çok büyük. Çünkü gençlerin burada yarışması demek, tüm genç sporcuların yavaş yavaş dünya şampiyonalarında kendini gösterme fırsatı bulması demek. O yüzden burada yapılan yatırım çok büyük."

"Türkiye motor sporlarında güzel adımlar atıyor"

Sofuoğlu, tesisin bugün teslim edildiğini ve yarından itibaren tüm sporcuların burada antreman yapmaya başlayacağını aktardı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın da 2 hafta sonra Marmaris'te yapılacağını anımsatan Sofuoğlu, "Türkiye, motor sporlarında güzel adımlar atıyor. Afyonkarahisar, yapmış olduğu projeyle Türkiye'ye örnek olacak. Şu anda Düzce'de Motosiklet Pist Yarışları'nın yapılabilmesi için hazırlanan parkurla uğraşıyorum. Buraya gelecek sporcuları ben Avrupa'dan tanıyorum. Yani ismini kolay kolay duyamayacağınız, ya da yanına kolay kolay ulaşamayacağınız sporcular. Dünyanın en değerli sporcuları 2 hafta sonra Afyonkarahisar'da olacak." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun, "Döviz üzerinden Türkiye'ye bir operasyon yapılmaya çalışılıyor. Bu dönemde böyle büyük bir organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine Sofuoğlu, "Beklendik bir durum değildi. Bunun üstesinden gelebilecek güçlü bir hükümetimiz, güçlü bir liderimiz, güçlü bir ekonomi bakanımız var. Şu an işlerin biraz daha iyiye gittiğini hepimiz görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonada hiçbir aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını anlatan Sofuoğlu, "Dışarda hakkımızda ileri geri konuşuluyor ama insanlar gelip görecekler. Türkiye güçlü, Türkiye'de her şey mümkün. En güzel parkurları yapabiliyoruz. En güzel organizasyonları Türkiye'ye getirebiliyoruz. Bu anlamda bizim buradan dünyaya vereceğimiz mesaj çok önemli. Elimizde güzel bir fırsat var. İnşallah bu fırsatı da Afyonkarahisar'da gösterme imkanı bulacağız." açıklamasında bulundu.

Uçar: "Kazanç elde etmek amacıyla yaptığımız bir organizasyon değil"

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Dünya Motokros Şampiyonası'nı çok önemsediklerini dile getirdi.

Organizasyonun yaklaşık 5 milyon liralık bir ekonomik getirisi olacağını öngördüklerini ancak yaşanan ekonomik durumun bazı değişikliklere sebep olabileceğini aktaran Uçar, "Harcamanız avro üzerinden, geliriniz ise lira üzerinden olunca, ülke genelinde olduğu gibi bizim de hesaplarımız farklı noktaya geldi. Zaten bizim kazanç elde etmek amacıyla yaptığımız bir organizasyon değil. Bu şampiyona başta Afyonkarahisar'ın, Türkiye'nin ve Türk insanının organizasyon gücünü tüm dünyaya haykıracağı bir pencere. Bu pencereden en güçlü, en güzel sesi tüm dünyaya hep beraber haykıracağız." şeklinde konuştu.

Afyonkarahisar'a ilk olarak belediye başkanı Burhanettin Çoban'ın daveti üzerine 15 Temmuz darbe girişiminden sonra geldiğini ve ikinci defa sıkıntılı bir dönemde kentte bulunduğunu vurgulayan Uçar, şöyle konuştu:

"Daha önce bir kuklanın silahla yapmaya çalıştığını, şimdi ABD kendisi ekonomik olarak yapmaya çalışıyor. Yaşananların sanal olduğunu, hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir hayal olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz bu ortamda Türk sporunun, Türk gençliğinin, Türk insanının, Türk ekonomisinin, Türkiye hükümetinin ve Türkiye liderinin ne kadar güçlü olduğunu hep birlikte Afyonkarahisar'dan büyük bir çığlıkla tüm dünyaya aktaracağız. Ne kadar sporcu gelecek, ne kadar seyirci olacak, tüm teknik veriler önümüzdeki günlerde sizinle paylaşılacak. Zaten Dünya Motokros Şampiyonasını takip eden 70 konteynerlik bir ekip Afyonkarahisar'da hazır bulunacak ve o gurur tablosunu hep birlikte yaşayacağız."