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Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı eylülde Afyonkarahisar'da yaşanacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3'üncü kez Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) için pist hazırlıklarına bu ay başlanacağı, eylül ayı içinde belirlenecek bir tarihte de yarışın yapılmasının planlandığı belirtildi.

02.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:16

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3'üncü kez Afyonkarahisar'da düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) için pist hazırlıklarına bu ay başlanacağı, eylül ayı içinde belirlenecek bir tarihte de yarışın yapılmasının planlandığı belirtildi.

Şampiyonanın 28 Şubat-1 Mart tarihlerindeki İngiltere'nin Matterley Basin ile 6-8 Mart tarihlerindeki Hollanda'nın Valkenswaard ayakları sonrası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla MXGP takviminde bazı değişiklikler yapıldı.

Güncel takvimde, İtalya'daki Maggiora ile Fransa'daki Ernee etapları iptal edilirken, Çekya'daki Loket, Almanya'daki Teutschenthal ve İtalya'daki Imola etapları da ertelenmiş görünüyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) ev sahipliğinde 5-6 Eylül'de Afyonkarahisar'da düzenlenmesi planlanan MXGP'nin kesin tarihi ise bu ay içinde netleşecek.

Afyon Motor Sporları Merkezi, MXGP'nin Türkiye ayağı ile Dünya Gençler Şampiyonası (MX2), Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX) ve Avrupa Motokros Şampiyonası'nın (EMX) ayaklarına eylül ayı içinde bir tarihte ev sahipliği yapacak.

Zeybek: "Eylül başı veya sonu olabilir"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla şampiyona ile ilgili çalışmaların biraz ötelendiğini belirtti.

"TMF'den yetkililerin bu ay içinde Afyonkarahisar'a gelmesiyle, pistteki hazırlık çalışmalarını başlatacağız." diyen Zeybek, "Şampiyonanın ne zaman yapılacağı konusunda ucu açık bir tarih belirlendi. Eylül ayında yapılacak ama eylül başı veya sonu da olabilir. Kovid-19 tedbirleri ile bağlantılı olarak Cumhurbaşkanı'mız ve hükümetimizin aldığı kararlar belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.

Zeybek, eylül ayında MXGP ile 20. Afyonkarahisar Caz Festivali ve 19. Klasik Müzik Festivali'ni birleştirmeyi planladıklarını anlattı.

MXGP için şehre yurt dışından gelecek misafirlerin caz ve klasik müzik festivallerinden faydalanacağını aktaran Zeybek, "Bu da Afyonkarahisar'ımızın tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. Tek gayemiz ve duamız Kovid-19 salgınından ülkemizin ve insanlığın kısa sürede kurtulmasıdır." diye konuştu.

Koronavirüs tedbirlerinin sürece bağlı olduğuna dikkat çeken Zeybek, "Kovid-19 pandemisi, şampiyonayı yapacağımız tarihte de etkili olmaya devam ederse, gerekli tedbirler muhakkak uygulanacaktır. Maske ve sosyal mesafe kuralları geçerli olacaktır. Festivaller ile ilgili de hükumetimizin alacağı kararlara göre hareket edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı eylülde Afyonkarahisar'da yaşanacak

Kaynak: AA

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