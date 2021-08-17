Dünya Motokros Şampiyonası Hazırlıkları Gözden Geçirildi

Motokros Şampiyonası Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Vali Vekili Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Motokros Şampiyonası Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı Vali Vekili Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Spor şehri Afyonkarahisar, 4-5 Eylül'deki Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. Ayak yarışı ve hemen ardından 7-8 Eylül tarihlerinde 'MXGP of Afyon' ismiyle yapılacak 10. ayak yarışlarına ev sahipliği yapmak için gün sayıyor.

Dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Şampiyona öncesi tüm hazırlıklar sürerken, güvenlik, sağlık, altyapı, tanıtım, şehir gezileri gibi pek çok başlıkta alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar Vali Vekili Mehmet Keklik başkanlığında yapılan toplantıda ele alındı.

Organizasyondan Yüz Akıyla Çıkacağız

Afyonkarahisar'ın uluslararası organizasyonların yapıldığı bir şehir olduğuna dikkat çeken Vali Vekili Mehmet Keklik: "Kurtuluşun şehri, zaferler diyarı, sporun şehri Afyonkarahisar, böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yaparak her geçen gün adını daha çok duyuruyor. Bu noktada böylesi bir etkinliği şehrimize kazandıran Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'e, Motor sporları Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke'ye ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah 1-8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu organizasyonu en güzel şekilde yapmak, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Elbirliğiyle bu organizasyondan yüz akıyla çıkacağız" dedi.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre