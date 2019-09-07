Dünya Motokros Şampiyonası eleme yarışı yapıldı
Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP)'nın 17. ayağı Afyonkarahisar'da yapılıyor.
Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP)'nın 17. ayağı Afyonkarahisar'da yapılıyor. Günün son müsabakasında eleme yarışı yapıldı. Eleme yarışında 23: 41'lik derecesi ile Glenn Coldenhoff 1. oldu.
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17. ayağı eleme yarışı yapıldı.
Dünya Şampiyonası (MXGP) 1'inci 23: 41'lik derecesi ile Glenn Coldenhoff, 2'nci 23: 42'lik derecesi ile Jeffrey Herlings, 3'üncü 23: 51'lik derecesi ile Jeremy Seewer oldu. - AFYONKARAHİSAR