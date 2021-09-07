Dünya Motokros Şampiyonası 9. ayak yarışları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya Motokros Şampiyonası 9. ayak yarışları başladı

Dünya Motokros Şampiyonası 9. ayak yarışları başladı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (Bitci MXGP of Afyon) 9. ayak organizasyonu başladı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (Bitci MXGP of Afyon) 9. ayak organizasyonu başladı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde iki kategoride serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (WMX) yanı sıra Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX Open) yarışları da yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Basın Sorumlusu Fatih Geren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Dünya Motokros Şampiyonası'nda ilk kez bir şehir adına yarış düzenlendiğini söyledi.

WMX ve EMX Open'da Afyonkarahisar etabının bugün tamamlanacağını anımsatan Geren, "Bugün Avrupa şampiyonu, Afyonkarahisar'da belli olacak. Hem Türkiye hem de Afyonkarahisar için çok önemli bir gün." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Derya Baykal Derya Şensoy Rasim Öztekin
Spor Salih Uçan Lionel Messi Sergen Yalçın Mergim Berisha Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dünya Motokros Şampiyonası 9. ayak yarışları başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 12:09:07. #1.14#

title