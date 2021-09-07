Dünya Motokros Şampiyonası
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Dünya Motokros Şampiyonası

Dünya Motokros Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayak organizasyonunda (Bitci MXGP of Afyon) çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayak organizasyonunda (Bitci MXGP of Afyon) çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyon kapsamında düzenlenen Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX Open) mücadelesinin birinci yarışı yapıldı.

Yarışta birinciliği Fransız Nicolas Dercourt, ikinciliği Polonyalı pilot Tomasz Wysocki ve üçüncülüğü İtalyan Davide de Bortoli elde etti.

EMX Open'da ikinci yarış saat 15.00'te yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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