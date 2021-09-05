Dünya Motokros Şampiyonası
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Dünya Motokros Şampiyonası

Dünya Motokros Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı Türkiye etabında çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı Türkiye etabında çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda MX2 kategorisinin ikinci yarışı yapıldı.

İki yarış sonunda birinciliği Fransız Tom Vialle, ikinciliği yine Fransa'dan Maxime Renaux ve üçüncülüğü Avustralyalı Jed Beaton elde etti.

Yarışların ardından ödül töreninde dereceye girenlere kupaları verildi.

Ödül törenine, Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve MHP Milletvekili Mehmet Taytak katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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