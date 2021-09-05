Dünya Motokros Şampiyonası
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı Türkiye etabında çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor.
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı Türkiye etabında çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor.
Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda MX2 kategorisinin ilk yarışı yapıldı.
Yarışta birinciliği Fransız Tom Vialle, ikinciliği İtalyan Mattia Guadagnini ve üçüncülüğü Avustralyalı Jed Beaton elde etti.
MX2'de ikinci yarış, saat 15.00'te gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay