Dünya Motokros Şampiyonası

Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı kapsamında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın (EMX Open) kazananları belli oldu.

Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayağı kapsamında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın (EMX Open) kazananları belli oldu.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda EMX Open mücadelesinin ikinci yarışı yapıldı.

Yarışta birinciliği İtalyan Davide de Bortoli, ikinciliği Polonyalı Tomazs Wysocki ve üçüncülüğü İtalyan Simone Croci elde etti.

Yarışların ardından ödül töreninde kazananlara kupaları verildi. Ödül törenine Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay