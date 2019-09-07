Dünya Motokros Şampiyonası

07.09.2019 16:30

Dünya şampiyonu eski motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, "Bu yarış dünya şampiyonası olduğu için, her yerde yayınlanan bir organizasyondan bahsediyoruz. Milyonlarca insan bugün ve yarın buradaki yarışları izleyecek." dedi.

Sofuoğlu, eşi ve çocuklarıyla Afyon Motor Sporları Merkezi'ne gelerek, pist ile stantların bulunduğu alanı gezdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Sofuoğlu, geçen yıl organizasyon ilk kez düzenlendiğinde parkur olarak hazır olunduğunu ancak organizasyon anlamında bazı eksiklikler bulunduğunu söyledi.

20 yılın üzerinde sürekli dünya şampiyonaları için farklı ülkelere gittiğini kaydeden Sofuoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yıl da çok iyi hazılandık. Özellikle bu yıl organizasyonu tekrar düzenleyebilmek için zorlandığımız dönemler oldu. Ankara'da özellikle sayın eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu çok çaba gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çok gidildi. Bu yıl için Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Bununla beraber bu yarışa çok destek ve sponsor bulabildik. Yani sponsorlar bu yarışta ve bu organizasyonda olmak için artık yarışır hale gelmişti. Cumartesi günü buraya geldiğimde tamamen farklı organizasyon gördüm. Tabii ki yarış düzenlemek ayrı, burayı şenlik havasında canlandırabilmek, ilgi çekip buraya insanları toplamak çok ayrı bir şey."

"İnanıyorum ki bu yıl çok daha iyi organizasyon olacak"

Sofuoğlu, "Dün akşam burası çok kalabalıktı. Güzel bir konser vardı. Bu akşam ve yarın akşam konserler olacak. İnanıyorum ki bu yıl çok daha iyi organizasyon olacak. Bu yarış bittiğinde, şampiyona pilotları, yabancı misafirler buradan ayrıldığında, dünyanın her yerine gittiklerinde, Türkiye'de ne güzel bir organizasyon yapıldığını, Türk halkının onları nasıl sıcak karşıladığını ve bu işi ne kadar iyi becerdiğimizi inşallah dünyaya anlatacaklar." diye konuştu.

"Geçen yıl yarış bittikten sonra Avrupa'da gittiğim organizasyonlarda, buraya gelmiş, bu yarışta bulunmuş misafirlere ve özellikle medya mensuplarına, 'Türkiye'deki yarış nasıldı? Memnun muydunuz? Sıkıntılarınız nedir?' diye sormuştum" açıklamasında bulunan Sofuoğlu, şöyle devam etti:

"Herkes farklı bir Türkiye'yle karşılaştığını söyledi. 'Bizim kafamızda farklı bir ülke vardı ama gördük ki Türkiye gerçekten gidilmesi, görülmesi gereken bir yer. Ailemizi de alıp orada tatil ortamında bir organizasyon geçireceğimiz bir ülkeydi.' dediler. Çok emek verildi ve emeklerimizin karşılığını aldık. Parkur olarak biz geçen yıl çok iyiydik. Dünyanın en iyi parkuru seçildi ve bununla alakalı ödül alındı ama organizasyon olarak ben kendi adıma söylüyorum, bu özeleştiridir, 'Daha iyi yapabilirdik.' dedim. Özellikle buradaki milletvekilleri ve bakanımıza Ankara'da neler yapmamız gerektiği konusunda kendi tecrübelerimden tavsiyeler vermiştim. Bu sene görüyorum ki tamamen farklı bir ortamda bulunuyoruz. İnanıyorum ki o emeklerin karşılığını biz aldık. Bu yarış dünya şampiyonası olduğu için her yerde yayınlanan bir organizasyondan bahsediyoruz. Milyonlarca insan bugün ve yarın buradaki yarışları izleyecek."

"Milyonlarca insan Türkiye'deki yarışı bekliyor"

"Burada kadınlar dünya şampiyonası var ve yarın bir kadın dünya şampiyonu olacak, kutlamalar yapılacak." diyen Sofuoğlu, "Öte yandan, diğer kategorilerde de şampiyonlar ile alakalı bir çok insan yarışı dünyanın her yerinden takip edecek. Sezonun son yarışları olduğundan dolayı ilgi de yüksek. Milyonlarca insan Türkiye'deki yarışı bekliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora ne kadar önem verdiğinin ortada olduğunu dile getiren Sofuoğlu, "Bu yarışı ilk yıl olmasa da ikinci senede himayelerine aldırabildik. Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasındaki en büyük katkısı da şudur, prestiji artan bir organizasyon oluyor. Buraya sponsor bulmak çok kolay oldu. O anlamda da Cumhurbaşkanı'mıza, ilgi gösterip himayesine aldığı için çok teşekkür ediyorum. Biz elimizden geleni yaptık ve karşılığını aldığımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Sofuoğlu, daha sonra Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü standını ziyaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz motosikletli polis arkadaşlarımızı gördüğümüzde onlara ayrı ilgi duyuyoruz. Yine onların da bize karşı ilgili olduğunu biliyorum. Türkiye'nin neresine gidersem gideyim, her zaman bizi çok güzel ve sıcak bir şekilde karşılıyorlar. Geçen haftalarda Türkiye turu yaptığımda, hemen hemen bütün şehirlerdeki motosikletli polis arkadaşlarımız bizi yollarda karşıladı ve ilgilendiler. Onlardan da ricam motosikleti çok dikkatli kullanmalarıdır. Çünkü, ülkemizde daha tam oturmamış bir kültürün içerisindeyiz. Geçenlerde de bir polis arkadaşımız, yolların ıslatılmasından dolayı hayatını kaybetti. Bunlara özellikle hepimizin dikkat etmesini rica ediyorum. Çok da iyi motosiklet kullanıyorlar. Bir dönem eğitim vermeyi de düşündük. Onları izledikten sonra da hayretler içerisinde kaldım. Onlar gerçekten çok hoşuma gidiyor ve nerede görsem selamlaşıyorum."

Kaynak: AA