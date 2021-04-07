Dünya mirası "Van Gölü" finalde

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" online fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı finale kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" online fotoğraf yarışmasında Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı finale kaldı.

32 fotoğraf ile başlayan yarışmada, astronot Kate Rubins tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken çekmiş olduğu Van Gölü'nün bir kısmının yer aldığı fotoğraf finale kalma başarısı gösterdi. Yarışmaya ilişkin Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Van Gölü fotoğrafının böylesi bir yarışmada yer almasının Van'ın tanıtımı açısından oldukça önemli olduğu belirtildi.

"Tarihi ve kültürel bir mirasa sahip"

İlk olarak Van Gölü'nün tarihsel geçmişi ve önemine değinilen açıklamada, "Tarihin ve kültürün iç içe geçtiği, tabiatıyla ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Van Gölü, yaklaşık 200 bin yıllık tarihi ve doğal mirası ile dünyanın ender göllerinden birisidir. Nemrut Volkanik Dağının patlaması sonucu oluşmuş Van Gölü, 3 bin 713 metrekare alanı ile Türkiye'nin en büyük gölüdür. Van Gölü dünyada bilinen tatlı su ve deniz ekosistemlerinden farklı bir sucul ekosisteme sahiptir. Dünyanın en büyük sodalı gölünün yer aldığı Van Gölü Havzası; Urartular, Huriler, Asurlar, Persler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi önemli medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yapmış tarihi ve kültürel bir mirasa sahiptir" denildi.

Oda olarak Van Gölü'yle ilgili yapılan çalışmalara değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kültürel mirasımız olan Van Gölü'nün gelecek nesillere taşınması için Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak bugüne kadar çok sayıda etkinlik düzenledik. Van Gölü'nün korunması için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalıştık. Farkındalık oluşturmak üzere Van Gölü etrafında bir yürüyüş etkinliği düzenledik. Sosyal aktivitelerimizin neredeyse yüzde 80'ini Van Gölü'nün tanıtımı, korunması ve temiz tutulması ile ilgili proje ve programlara ayırdık. Van Gölü Havzası'nda yer alan tüm kurum ve kuruluşlarla istişarelerde bulunduk. Van Gölü üzerinde ve etrafında bulunan tarihsel değerlerin tanıtımı ve korunmasına ilişkin konserler başta olmak üzere bisiklet turları ve daha birçok etkinlik gerçekleştirdik."

Açıklamada, yarışmada Van Gölü'nü temsil eden fotoğrafı çeken astronot Kate Rubins'e ve fotoğrafı yarışmaya dahil eden NASA yetkililerine, ayrıca 32 fotoğraf arasında Van Gölü fotoğrafının finale kalmasında emek verenlere ve yarışma süresince sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunan, ortak bir ses çıkmasına vesile olan STK'lara da teşekkür edildi.

"Yüksek rakımda yüzmeye bekliyoruz"

Korona virüs nedeniyle yaşanmakta olan bu zorlu süreçte, Van Gölü'nün böylesi büyük bir organizasyonda yer almasının mutluluk verici olduğunu kaydedilen açıklamada, "Sürekli belirttiğimiz gibi Van Gölü ilimiz ve ülkemizin yanı sıra tüm dünya için önemli bir yere sahiptir. Bu önemin en büyük kanıtı da NASA'nın Van Gölü fotoğrafını yarışmaya dahil etmesidir. Buradan Vanlı hemşehrilerimizin yanı sıra, tüm Türkiye'yi fotoğrafın birinci olması için destek vermeye davet ediyoruz. Son olarak tüm insanlığı, Ademoğlunun ortak mirası olan ve bin 700 metre yükseklikte bir doğa harikası niteliği taşıyan Van Gölü'nü görmeye ve yüksek rakımda yüzmeye bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı