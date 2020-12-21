Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi tarafından "İlham veren Kastamonulu kadınlar" belirlendi

Dünya Mirası Kastamonu İnisiyatifi (DMKİ) tarafından yaptıkları işlerde gösterdikleri başarılarla Anadolu insanına örnek olan "İlham veren Kastamonulu kadınlar" belirlendi.

Kadınlar arasında Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Yöneticisi ve Kastamonu Kalkınma Vakfı Genel Müdürü İlknur Aynan, Yönetmen Cemile Kırmızı Karadaş, eğitimci Ayşegül Soylu Muslu, milli buz patenci Sıla Saygı, Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Serpil İskenderoğlu, Sarı Yazmalı kadınlar sözcüsü Havva Ay, Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Melike Kaplan Yalçın ve Kastamonu'da pastırmacılık yapan Nilüfer Korkoroğlu yer alıyor.

DMKİ sözcüsü Zeynep Esen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'nun doğal, tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak amacıyla DMKİ'nin kurulduğunu söyledi.

Kastamonu kadınının tarihte önemli roller üstlendiğine işaret eden Esen, Milli Mücadele döneminde ilk kadın mitingini düzenlediklerini hatırlatarak, şunları dile getirdi:

"10 Aralık Kadın Mitingi Milli Mücadele döneminin önde gelen farklı bir halk hareketi. 1919 tarihinde ülkenin işgal altında olduğu bir dönemde 3 bin kadının Kastamonu'da düzenlediği bir miting. Bu mitingin en önemli özelliği sadece kadınlar tarafından düzenlenmesi. Aralık ayı gibi soğuk bir dönemde taşrada bu kadar kadının nasıl tek yürek olduğunu gösteriyor. Kadınlar o dönem dünyanın büyük ülkelerinin lider eşlerine bazı telgraflar gönderiyor. Bu tavırla diplomatik yolları bilen eğitimli kadının o dönem neler yapabildiğini anlıyoruz."

Kastamonu kadınının bugün de öncü olmaya devam ettiğini anlatan Esen, "Bu tarihi olay 101 yıl önce nasıl geleceğe mesaj veriyorsa, öncü bir hareketse, bizler de atalarımızı şükranla anarken sonraki nesillere farklı bir vizyon açacak öncü bir etkinlik dizisi sergilemeyi amaçladık. Geçmişte Anadolu'daki bir kadın hareketinin oluştuğu Kastamonu'da bugün de çok kıymetli kadınlar var. Bu kadınlar ticaretten akademiye kadar farklı alanlarda çok başarılı işler yapıyor. Geçtiğimiz yıl 100. yılı kültür ve sanat odaklı bir proje ile kutlamıştık. 101. yılda da Kastamonu'da var olan, geleceğe vizyon katan kadınları kamuoyu ile paylaşarak anlatmaya çalıştık." diye konuştu.

"İlham veren Kastamonulu kadınlar"dan olan Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Yöneticisi ve Kastamonu Kalkınma Vakfı Genel Müdürü İlknur Aynan, Kastamonu kadınının istiklale giden yolda önemli görevlerde bulunduğunu söyledi. Kültür ve Sanat Merkezi'nde çeşitli müzeler bulunduğunu aktaran Aynan, "Kültür ve sanat merkezimiz 2008 yılında açıldı. İçinde şapka silah, dantel ve bebek müzemiz var. Türkiye'nin ilk ve tek şapka müzesi kültür merkezimizde. Türkiye'nin farklı noktalarında uluslararası misafirlerin katılımı ile defileler yapıyoruz. Gönderdiğimiz bazı yöresel şapkalarımız yurt dışında sergilendi. Pandemi sonrasında bu sergileri yurt dışında da yapmayı hedefliyoruz." dedi.

"Dünyanın en etkili bilim insanları" arasında

Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Melike Kaplan Yalçın ise Stanford Üniversitesi koordinasyonu ile yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen çalışma sonucunda "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde yer aldığını söyledi.

Matematiksel fizik alanında çalışmalar yaptığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu alanda yazdığım 40'a yakın makale bulunuyor. Makalelerim uluslararası çok sayıda dergide yayımlandı ve aldığı atıf nedeniyle alanımda başarılı bulundum. Bu listeye genç yaşta girmiş olmak beni mutlu etti. İstiklal Yolu'nun geçtiği bu topraklarda yaşayan bir kadın olarak kadınların isterlerse her şeyi başarabileceğini göstermiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Anadolu'nun vatan olmasında Kastamonulu kadınların önemli bir yeri vardı. Bu toprakların kurtuluşu için Kastamonulu kadınlar kağnılarla cephane taşımıştır. Bunun bilinciyle çalışmalarımı yürütüyorum."

"Pastırmacılık yapan tek kadınım"

Kastamonu'da pastırmacılık yapan Nilüfer Korkoroğlu ise pastırmacılıkla uğraşan Korkoroğlu ailesine 30 yıl önce gelin geldiğini söyledi.

Kısa sürede işi öğrenmek için kolları sıvadığını belirten Korkoroğlu, şöyle konuştu:

"Eşime yardım etmeye başladım. Uzun yılar imalathanede çalıştıktan sonra dükkanda çalışmaya başladım. Burada pastırma kesiyorum. Pastırmacılık yapan tek kadınım. Pastırma kesmek hem ağır bir iş hem de bir sanat. Fiziki güç isteyen bir iş. Pastırma doğrayan tek kadın benim. Gören şaşırıyor ama kadınların isterse neler yapabileceğini göstermek istiyorum. Bir kadın azmederse her şeyi başarabileceğine inanıyorum. Bir kadın olarak aileme verdiğim katkı beni çok mutlu ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor