Dünya mirası Ani Örenyeri'ndeki Menuçehr Cami restore edilerek ibadete açılacak UNESCO Dünya Kültür Miras Listesindeki Ani Ören Yeri'nde Türkler'in Anadolu'da yaptığı ilk camii olan tarihi Ebu'l Manuçehr Camii'nin restorasyonunu sağlayacak protokolün imza töreni yapıldı.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesindeki Ani Ören Yeri'nde Türkler'in Anadolu'da yaptığı ilk camii olan tarihi Ebu'l Manuçehr Camii'nin restorasyonunu sağlayacak protokolün imza töreni yapıldı. Menuçehr Camii restorasyon çalışmalarının ardından yaklaşık 2 yıl sonra yeniden ibadete açılacak.

CAMİ ÖNÜNDE İMZALAR ATILDIMinaresinde Kufi yazı stiliyle 'Bismillah' yazan Anadolu'daki ilk Türk cami olma özelliği taşıyan, 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Anı kentini fethetmesinden sonra Anı Beyi olarak atadığı Menuçehr tarafından 1072 yılında dikdörtgen planlı iki katlı olarak yapılan, caminin tavanında Selçuklu dönemi yıldız motifleri bulunan camiide, sekizgen köşeli minareye 99 basamaklı merdivenle çıkılıyor. Ebu'l Menuçerh Camii, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, SERKA ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliğiyle restore edilecek. Ebu'l Menuçerh Camii önünde Kars Valisi Türker Öksüz, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri restorasyon protokol sözleşmesi imzaladı. Ani Örenyeri imza törenine Ak Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç'da katıldı. ECDADIMIZIN YADİGARIRestorasyon çalışmalarının yapılacağı camide incelemelerde bulunduktan sonra konuyla ilgili açıklamalar yapıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, '1072 yılında tamamlanan ecdadın yadigarı camiyi tekrar eski günlerine döndürmek ve ibadete açılması noktasında bir çalışma başlatılması karar verildi. Camimiz ile ilgili elimizde bulunan proje çalışmalarını geliştirerek ihalesi yapıldı ve en kısa süre içerisinde hizmete açma arzusu içerisindeyiz diye konuştu.23 MÜCEVHERKalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ise, 'Bize Anadolu'yu yurt yapanlara bir vefa göstergesi anlamında inşallah Anadolu'daki 26 Kalkınma Ajansımızın da simgesel bir araya gelişleriyle burayı yeniden kullanıma açalım, değerlerimizin var olması için elimizden geleni yapmaya gayret gösterdik. Burada alan çok geniş, 23 tane hazine değerinde başka anıt eserler de var. Biz buraya şöyle bakıyoruz; boyundaki kolye gibi, 23 eser mücevher belki. Bu da onlardan bir tanesi. Burayı en kısa sürede kullanılabilir hale getirebilirsek, Ezan okunabilir, namaz eda edilebilir ya da aslında cazibe merkezi zaten ama burayı biz daha da cazip hale getirmeyi hedefliyoruz. Buranın restorasyonu belki diğer mücevherin diğer unsurlarını da daha hızlıca aktive etmemize vesile olacaktır dedi.SULTAN ALPARSLAN, ANİ'Yİ FETHEDEREK 'FETHEDİLEMEZ ŞEHİR' EFSANESİNİ YIKMIŞTIRAnadolu'nun Kafkaslara açılan kapısı, Ebul Hasan Harakani Hazretleri'nin diyarı, Serhat şehir Kars, kültür, doğa ve kış turizmiyle son yıllarda büyük bir ivme kazandığını ifade eden Vali Türker Öksüz, Çeşitli medeniyetlere ait tarihi eserlerin yer aldığı Ani Ören Yeri'yle, Baltık Mimari tarzı yapılarıyla, kalesi, camileri, tabyaları ve farklı dinlerin kültürel etkileşimiyle bölgede tarihi bir kimlik kazanmış, Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi Treni ile ülke çapında yerli ve yabancı ziyaretçiler için cazip ve önemli bir turizm destinasyonu haline gelmiştir. Anadolu'da güneşin ilk doğduğu topraklar olan Kars'ın, aynı zamanda Anadolu'da kullanılan ilk Türkçe isimli şehir. Sultan Alparslan, Malazgirt'ten önce 16 Ağustos 1064 tarihinde Anadolu'ya Kars'tan girmiş ve Ani şehrini fethetmiştir. Sultan Alparslan, tahta geçtiği ilk yıl Ani'yi fethederek büyük bir başarıya imza atmış ve fethedilemez şehir efsanesini yıkmıştır. Bu fetih, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan ve İstanbul'un Fethine giden yolda atılan önemli bir adımdır. İlimizin en önemli turizm varlığı olan ve 2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınan, 2019 yılı içinde 129 bin 38 kişinin ziyaret ettiği Ani Ören Yeri, hem 5000 yıllık geçmişe sahip olması hem de tarihi İpek Yolu üzerinde yer almasından dolayı ülkemizin ve dünyanın en önemli antik şehirlerinden biridir. Etrafı yaklaşık 4,5 kilometrelik surlarla çevrili olan ve kilise, kervansaray, katedral, cami, köprü gibi 23 tarihi eser ile kültürel bir mozaik olan Ani Arkeolojik alanında kazı çalışmaları devam etmektedir diye konuştu.HAYIRLI OLSUNAni Antik kentinin öneminin dünyaca bilindiğini de kaydeden Vali Öksüz, konuşmasını şöyle sürdürdü'Yerli halk, 1960 yılına kadar kentin hemen yanı başındaki Bostanlar Deresi Vadisi'ndeki mağaralarda yaşamış ve bu tarihten sonra Ani Köyü'nün oluşumuna kadar da Ebu'l Manuçehr Camii kullanılmıştır. Bugün burada Anadolu'nun ilk Türk Camisi ünvanına sahip Ebu'l Manucehr Camii, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, SERKA ve Kültür Varlıları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz işbirliğiyle ortak yürütülecek restorasyon çalışmaları neticesinde gelecek nesillere aktarılmış ve bu vesile ile de bu kadim topraklarda, ilk Türk Camisi ihya edilmiş olacaktır. Söz konusu cami restorasyon onarımı ile özüne getirilip ibadete açılarak, hem inanç turizmine kazandırılacak hem de ulusal ve uluslararası çapta tanınırlığı artırılmış olacaktır. Anadolu'nun İlk Türk Camisi unvanına sahip Ebu'l Manucehr Camii'nin restore edilerek hizmete sunulmasını sağlayacak protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum.ANİ ÖREN YERİ'NİN ZENGİNLİĞİKars merkeze 42 km uzaklıkta, Türkiye-Ermenistan sınırı üzerinde bulunan, bin yıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere beşiklik etmiş, tarihin en büyük hazinelerinden biri olan Ani Ören Yeri, Temmuz 2016'da Unesco Dünya Kültür Mirası Listesinde 16'ıncı sırada yerini almıştır. Kars merkez Ocaklı Köyü sınırları içerisinde yer alan Anı Ören Yeri, Türkiye-Ermenistan sınırını ayıran Arpaçay nehrinin batı yakasında Türkiye sınırları içerisinde volkanik bir tüf tabakası üzerine kurulmuş bir ortaçağ şehridir. Ören yeri Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Ören yerinin zenginliği de buradan gelmektedir. Ani'nin en eski tarihinin M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzandığı düşünülmektedir.MENUÇEHR CAMİ

Ani Ören Yeri'nde iç kaleye çıkan yolun güneyinde bulunan plato üzerine inşa edilen Menuçehr (Menuçihr) Camisi, planı bilinen ve günümüze sağlam bir şekilde ulaşan en eski Selçuklu Dönemi eserlerinden biridir. Ani şehrinin Selçuklular tarafından fethedilmesinden sonra 11. yüzyılda Ebü'l Menuçehr Bey tarafından yaptırılmıştır.

Kaynak: DHA