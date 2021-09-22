Dünya Metroloji Örgütü: 2020'de, 1900'ler seviyesinin üzerinde 1.2 derece ısınma kaydedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Metroloji Örgütü: 2020'de, 1900'ler seviyesinin üzerinde 1.2 derece ısınma kaydedildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Dünya Metroloji Örgütü: 2020'de, 1900'ler seviyesinin üzerinde 1.2 derece ısınma kaydedildi

Dünya Metroloji Örgütü, 'İklim Göstergeleri ve Sürdürülebilir Kalkınma: Ara Bağlantıları Gösterme' adlı raporunda iklim değişikliği üzerinde direkt etkili olan yedi iklim göstergesini inceledi.

Dünya Metroloji Örgütü, 'İklim Göstergeleri ve Sürdürülebilir Kalkınma: Ara Bağlantıları Gösterme' adlı raporunda iklim değişikliği üzerinde direkt etkili olan yedi iklim göstergesini inceledi. Raporda, küresel ısınmayı 1,5 °C'nin altında sınırlamak için daha büyük uluslararası işbirliği ihtiyacı olduğu belirtildi. 2020 yılında ise ısınmanın, şimdiden sanayi öncesi (1850-1900 yılları arası) seviyelerin yaklaşık 1.2 °C üzerinde olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Metroloji Örgütü (DMÖ), bugün 'İklim Göstergeleri ve Sürdürülebilir Kalkınma: Ara Bağlantıları Gösterme' adlı raporuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) ulaşmak ve küresel ısınmayı bu yüzyılın sonuna kadar 2 °C'nin altında, hatta 1,5 °C'nin altında sınırlamak için daha büyük uluslararası işbirliği ihtiyacına dikkat çekildi.

KARBONDİOKSİT EMİSYONUN AZALTILMASI EN ÖNEMLİ VE GEREKLİ EYLEM

Raporda yedi iklim göstergesinin; karbondioksit konsantrasyonu, sıcaklık, okyanus asitlenmesi, okyanus ısı içeriği, deniz buzu boyutu, buzul kütle dengesi ve deniz seviyesi yükselmesi olduğu belirtildi. Karbondioksit emisyonlarının dünya üzerindeki dağılımına bakıldığında; CO2 emisyonunun yüzde 25 ila yüzde 30'u okyanus tarafından emilir ve okyanus asitlenmesine yol açar, yüzde 20 ila yüzde 25'i bitki örtüsü tarafından emilir ve geriye kalan yüzde 50 atmosferde kalır ve ek sera etkisine katkıda bulunur.

İKİ YÜZYILDA 4 DERECE ISINMA BEKLENİYOR

Raporda sera gazı konsantrasyon yolu senaryosu göre 2100 yılına kadar küresel ortalama yüzey sıcaklığının 2–5 °C artması öngörülüyor. Geçmişte her 20 bin yılda 4 derece ısınma gözlemlenirken antropojenik iklim değişikliğinin sadece iki yüzyılda aynı ısınmayı tetiklemesi bekleniyor. Raporda, 2020 yılındaki ısınmanın şimdiden sanayi öncesi (1850–1900 yılları) seviyelerin yaklaşık 1,2 °C üzerinde olduğu vurgulandı. Diğer yandan Kutup ısınma oranının, küresel ortalama orandan 3 kat daha hızlı olduğu belirtildi. Kuzey Kutbu hızla ısınırken, yüksek sıcaklıklar, kalıcı donların erimesine ve yeraltında depolanan metanın havaya bırakılmasına neden olduğu ifade edildi. Eğer bu fenomen gerçekleşirse metanın, 100 yıllık bir zaman ölçeğinde CO2'den 20 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı.


Dünya Metroloji Örgütü: 2020'de, 1900'ler seviyesinin üzerinde 1.2 derece ısınma kaydedildi

Dünya Metroloji Örgütü: 2020'de, 1900'ler seviyesinin üzerinde 1.2 derece ısınma kaydedildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Joe Biden Adnan Menderes Hava Durumu
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Göksel
Spor Stefan Kuntz Muslera
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Mustafa Varank Hava Durumu Bekir Pakdemirli Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünya Metroloji Örgütü: 2020'de, 1900'ler seviyesinin üzerinde 1.2 derece ısınma kaydedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 23:45:57. #1.11#