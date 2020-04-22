Dünya Meteoroloji Örgütüne göre Kovid-19 salgını iklim değişikliğini durdurmayacak Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu geçici olarak düşüreceğine dikkati çekerek, iklim değişikliğinin devam edeceği uyarısında bulundu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu geçici olarak düşüreceğine dikkati çekerek, iklim değişikliğinin devam edeceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) alt kuruluşlarından WMO'nun Genel Sekreteri Petteri Taalas, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Taalas, Kovid-19 salgınının, son 5 yılda tırmanışa geçen iklim değişikliğinin doğurduğu sosyo ekonomik etkileri daha da yoğunlaştırdığına işaret etti.

Salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamınında bu yıl İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sera gazı yoğunluğunda en büyük düşüşün beklendiğini vurgulayan Taalas, ülkelerin salgın nedeniyle aldığı tedbirlere dikkati çekti.

İklim değişikliğinin ana etmenlerinden atmosferdeki sera gazı yoğunluğunun bu yıl yüzde 6 düşmesinin beklendiğine işaret eden Taalas, "Bu yüzde 6'lık (sera gazı) salınımı maalesef kısa vadede iyi bir haber." ifadesini kullandı.

Söz konusu geçici düşüşün iklim değişikliğini durduramayacağının altını çizen Taalas, gelecek yıl dünyanın normale dönmesiyle sera gazı yoğunluğunda daha büyük bir artış olabileceğini belirtti. Taalas, buna gerekçe olarak da Kovid-19 salgını nedeniyle duran sanayi dallarının tekrar faaliyete geçerek üretim açıklarını kapatacak olmalarını gösterdi.

Uluslararası topluma iklim değişikliğine karşı mücadele çağrısı yapan Taalas, "İklim değişikliğine karşı da Kovid-19'da olduğu gibi aynı kararlılığı ve birliği göstermemiz gerekiyor. Sadece gelecek haftalar ve aylar için değil, gelecek kuşaklar için de insanlığın sağlığı ve refahı adına birlikte hareket etmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA