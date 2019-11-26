Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Tüm önlemlere rağmen karbon salınımı artıyor Dünya ısınıyor

26.11.2019 19:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:54

Bilim insanları yapılan uluslararası anlaşmalara ve geniş çaplı protestolara rağmen küresel ısınmanın son 2 senede rekor seviyeye ulaştığını, atmosferdeki karbon salınımının tüm önlemlere rağmen giderek yükseldiğini açıkladı.



İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ve Dünya'daki hava tahmin raporlarını düzenleyip ortak kullanıma sunan Dünya Meteoroloji Örgütü (World Meteorological Organization-WMO) yaptığı son araştırmanın sonuçlarını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle