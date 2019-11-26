Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Tüm önlemlere rağmen karbon salınımı artıyor Dünya ısınıyor
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yaptığı son araştırmanın sonuçlarını duyurdu. Buna göre 2018'de fosil yakıtlar her 1 milyon molekülde 407.8 karbondioksit parçacığının atmosfere karışmasına sebep oldu. WMO bu oranı 2017'de ortalama 405.5 olarak açıklamıştı
Bilim insanları yapılan uluslararası anlaşmalara ve geniş çaplı protestolara rağmen küresel ısınmanın son 2 senede rekor seviyeye ulaştığını, atmosferdeki karbon salınımının tüm önlemlere rağmen giderek yükseldiğini açıkladı.
İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ve Dünya'daki hava tahmin raporlarını düzenleyip ortak kullanıma sunan Dünya Meteoroloji Örgütü (World Meteorological Organization-WMO) yaptığı son araştırmanın sonuçlarını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle