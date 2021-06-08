Dünya Meteoroloji Örgütü: Bu yıl Avrupa, 2013'ten bu yana en soğuk baharı yaşadı
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Dünya Meteoroloji Örgütü: Bu yıl Avrupa, 2013'ten bu yana en soğuk baharı yaşadı

Dünya Meteoroloji Örgütü: Bu yıl Avrupa, 2013'ten bu yana en soğuk baharı yaşadı
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), Avrupa'nın bu yıl 2013'ten bu yana en soğuk baharı yaşadığını ancak sıcaklıkların özellikle Afrika, Orta Doğu ve Rusya'nın bir bölümünde ortalamanın oldukça üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), Avrupa'nın bu yıl 2013'ten bu yana en soğuk baharı yaşadığını ancak sıcaklıkların özellikle Afrika, Orta Doğu ve Rusya'nın bir bölümünde ortalamanın oldukça üzerinde seyrettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) alt kuruluşu olan DMÖ'nün Sözcüsü Clare Nullis, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Avrupa, 2013'ten bu yana en soğuk baharını yaşadı. Mart-mayıs ortalama sıcaklığı 1991-2020 ortalamasının 0,45 santigrat derece altındaydı." dedi.

Nullis, mayısta ABD'nin güneyi ve merkezinde, Hindistan'da, Rusya'nın doğusunda ve Antarktika'da ise sıcaklıkların ortalamanın altında gerçekleştiğini aktardı.

Sözcü Nullis, söz konusu bölgelerde yılın soğuk başlamasının iklim değişikliği konusunda bir duraklamanın işareti olmadığının altını çizdi.

Buna neden olarak da başta Afrika, Orta Doğu, Grönland'ın batısı ve Rusya'nın kuzey ve batı kesiminde olmak üzere sıcaklıkların dünyanın diğer bölgelerinde ortalamanın oldukça üzerinde seyretmesini gösterdi.

Nullis, ayrıca karbondioksit emisyonlarının iklim değişikliğinin önemli bir nedeni olmaya devam devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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