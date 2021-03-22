Dünya Meteoroloji Günü yarın "okyanus, iklim ve hava" temasıyla kutlanacak
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Dünya Meteoroloji Günü yarın "okyanus, iklim ve hava" temasıyla kutlanacak

22.03.2021 14:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:06
Dünya Meteoroloji Günü yarın

Bu yılki teması "okyanus, iklim ve hava" olarak belirlenen 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kutlama etkinliği Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Bu yılki teması "okyanus, iklim ve hava" olarak belirlenen 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kutlama etkinliği Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde düzenlenecek.

Dünya Meteoroloji Örgütünün kuruluş sözleşmesinin 23 Mart 1950 yılında yürürlüğe girmesi nedeniyle her yıl dünyada 23 Mart, "Dünya Meteoroloji Günü" olarak kutlanıyor.

Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Dünya Meteoroloji Günü'nün bu yıl ki teması, 2021'de başlatılan ve 2030'a kadar sürecek "BM Sürdürülebilir Kalkınma için Okyanus Bilimi Dönemi"ne dikkat çekmek amacıyla, "okyanus, iklim ve hava" olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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