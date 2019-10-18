Dünya Menopoz Günü: Gündemde iş yerinde menopoz politikası ve testosteron tedavisi var

18.10.2019 14:42

Menopoz, kadınların hayatında yaş ilerlemesinin getirdiği doğal bir süreç. Ancak hakkında her zaman bu doğallıkla konuşmak mümkün olmuyor.



Dünya Menopoz Günü süreçle ilgili toplumsal, kültürel ya da kişisel engelleri aşmayı, konuşmanın, sorunları paylaşmanın ya da bilgi alışverişinin önünü açmayı amaçlıyor. Euronews.com'da Görüntüle