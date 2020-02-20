Dünya Melek Yatırım Forumu Antalya'da düzenlenecek

20.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:12

Dünya Melek Yatırım Forumu (World Business Angels Investment Forum-WBAF) Akdeniz Zirvesi, 25-26 Ekim 2021'de 23 ülkenin katılımıyla Antalya'da yapılacak.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yaptığı açıklamada, küresel erken aşama yatırım ve sermaye piyasalarının Davos'u olarak nitelendirilen Dünya Melek Yatırım Forumu iş birliğiyle "Akdeniz Zirvesi" düzenleyeceklerini bildirdi.

Zirve için Dünya Melek Yatırım Forumu Başkanı Baybars Altuntaş ile İstanbul'da protokol imzaladıklarını aktaran Bahar, zirvenin 25-26 Ekim 2021'de Antalya OSB Teknopark ev sahipliğinde yapılacağını bildirdi.

WBAF Büyük Meclisi'ndeki 78 ülkeden 132 delege ve senatör ile foruma katılan 500'den fazla yatırımcı ve girişimciyi Antalya'ya davet ettiklerini anlatan Bahar, "Büyük Atatürk, 'Şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir' diyor. Türkiye'de Antalya'dan bahsedildiğinde ise 'tarımın ve turizmin başkenti, doğal bir cennettir' deniyor. Antalya'nın melek yatırımcılar için de bir cennet olması amacıyla bu girişimde bulunduk." ifadelerini kullandı.

"Arzumuz girişimcileri doğru kanallar ile buluşturmak"

Bahar, Antalya ve Akdeniz açısından önemli olan bir zirveye ev sahipliği yapacaklarını belirterek, zirve kapsamında 23 Akdeniz ülkesinin melek yatırımcılarını, dünyanın her yerinden gelecek girişimcileri, uluslararası bir platformda bir araya getireceklerini kaydetti.

Zirvenin, Antalya'nın tanıtımı ve yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Bahar, şöyle konuştu:

"Arzumuz yatırımcı arayan yerli girişimcilerimizi doğru kanallar ile buluşmasıdır. Başta 23 Akdeniz ülkesi olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelecek binlerce üst düzey misafiri Antalya'da ağırlayıp Antalya'nın güzelliklerini gösterme şansını yakalayacağız. Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarımız ile güç birliği yapıp Antalya'nın zirveden maksimum fayda elde etmesini sağlayacağız."

Kaynak: AA