Melania Trump aylar sonra ilk kez görüntülendi! Boşanma dedikoduları yalanlandı ama çok daha memnun görünmedi - Haberler
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Melania Trump aylar sonra ilk kez görüntülendi! Boşanma dedikoduları yalanlandı ama çok daha memnun görünmedi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Melania Trump aylar sonra ilk kez görüntülendi! Boşanma dedikoduları yalanlandı ama çok daha memnun görünmedi

Nisan ayından bu yana birlikte görüntülenmeyen eski ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın boşandığı yönündeki iddialar büyük ses getirmişti. ABD'de bir beyzbol karşılaşmasında kaydedilen görüntü boşanma dedikodularını yalanladı ancak First Lady'nin yüzünün bir anda buz kestiği anlar yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek gibi görünüyor.

20 Ocak 2021'de görevine veda eden Abd eski Başkanı Donald Trump'ın (75) eşi Melania Trump (51) geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana ortalıkta görünmüyordu. İkilinin nisan ayından bu yana hiç birlikte görüntülenmemesi, çiftin boşanacağı iddiasını bile gündeme getirdi.

Ancak Melania Trump geçtiğimiz Cumartesi akşamı Donald Trump ile birlikte Beyzbol Dünya Serisi'nin 4'üncü maçını sahadan izleyerek hem aylar sonra ilk kez halkın arasında görüldü, hem de dedikoduları yalanlamış oldu.

Trump çifti, Houston Astros ve Atlanta Braves beyzbol takımları arasındaki maçı izlerken Kızılderililerin ırkçı bulduğu için tepki gösterdiği Tomahawk chop (Tomahawk pirzola) seremonisine katıldı. Ancak Trump'ın etraftakileri selamlaması sırasında Melania'nın gülümsemesinin bir anda buz kesmesi ve yüzünün aldığı acı dolu hal sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Twitter'da pek çok kişi, çiftin kötü giden ilişkileri ve daha önce sık sık çıkan boşanma dedikodularına dair yorumda bulundular. Melania, Trump'ın başkanlığı sırasında katıldıkları etkinliklerde elini tutmasına izin vermemesiyle dikkat çekmişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Melania Trump aylar sonra ilk kez görüntülendi! Boşanma dedikoduları yalanlandı ama çok da mutlu değildi

Melania Trump aylar sonra ilk kez görüntülendi! Boşanma dedikoduları yalanlandı ama çok da mutlu değildi

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