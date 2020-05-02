Dünya medyasının öldü zannettiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un fabrika ziyaret etti
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Dünya medyasının öldü zannettiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un fabrika ziyaret etti

Dünya medyasının öldü zannettiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un fabrika ziyaret etti
02.05.2020 09:05 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:05

Dünya medyasında öldüğüne dair haberler çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ortaya çıktı.

Dünya medyasında öldüğüne dair haberler çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkenin başkenti Pyongyang'da bir gübre fabrikasının açılışını yaparken görüntülendi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı ve öldüğü yönünde söylentiler ortaya çıkan Kuzey Kore liderinin gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğraflarınıyayımlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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