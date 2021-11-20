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Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu

ABD'de de düzenlenecek 2021 Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu.

ABD'de de düzenlenecek 2021 Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-29 Kasım tarihlerinde Houston düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi kadınlarda Özge Yılmaz ve Sibel Altınkaya, karışıkta İbrahim Yılmaz ile Sibel Altınkaya temsil edecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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