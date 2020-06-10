Dünya markası yolunda olan Rulomatik artık İzmir'de Satış otomotı sektörünün liderlerinden Rulomatik, 2021 yılı ilk çeyrekte İzmir Atatürk OSB'de bir adet daha lojistik merkezi oluşturmak için gün sayıyor.

Satış otomotı sektörünün liderlerinden Rulomatik, 2021 yılı ilk çeyrekte İzmir Atatürk OSB'de bir adet daha lojistik merkezi oluşturmak için gün sayıyor. Böylece İzmir'de üçüncü lojistik merkezini açacak olan Rulomatik, 70.6 Milyon Liralık cirosunu artırmak için çıtayı yükseltti. Şirket Avrupa'dan sonra gözünü Kanada ve Amerika'ya dikti.

Dünya'nın satış otomatı sektöründeki dev şirketleri arasına giren Rulomatik'nin temeli 2010 yılların başında atıldı. Geçen yıl 70,6 milyon lira ciro yapan Rulomatik, bu başarısıyla Türkiye'nin en büyük satış otomatı üretici markası, Avrupa'nın ise 3'üncü büyük üretici şirket markası oldu. Her geçen gün daha da büyüyen şirket, İzmir'de lojistik merkezini ise büyütme kararı aldı. Çiğli'de bulunan Atatürk OSB'de bir adet daha merkez oluşturacak olan Rulomatik, Türkiye'nin ticari yük limanları arasında önemli yere sahip Aliağa limanından ihracatının gelişen ağına katkıda bulunacak.

Geçen yıl 17 bin 200 adet satış otomatı üretim kapasitesine ulaşan Rulomatik Ege Bölge Sorumlusu Berkay Yıldız, "Türkiye'de satış otomatı kullanımı ve üretim kabiliyetini geliştirmek amacıyla 2010'lu yılların başlarında Rulomatik markası önce Anadolu şirketler grubu içerisinde kuruldu. Günümüzde Otomatsan şirketi bünyesinde 34 ülkede Rulomatik markası yer almaktadır. Adını ilk olan seri üretimden alan A serisi Rulomatik ürünleri ağırlığı 570 kg ağırlığındaydı. Şu anda ise güçlü mühendis kadrosu ile B serisi, C Serisi, D Serisi ve günümüzde yer alan 5G uyumlu E Serisi satış otomatları seri üretim bantlarında yer alıyor. Avrupa'nın ise 2'inci büyük satış otomatı üreten şirket haline geldik. Böyle olunca da İzmir'den Avrupa'ya uzanan ihracat rakamlarımızın artması için lojistik merkezimizi büyütme kararı aldık. İzmir'e olan yatırımlarımız devam ediyor. Sırbistan, Avusturya, Hırvastistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Macaristan, İsveç, Portekiz gibi ülkelerde aktif olarak yer alıyor ve yakın zamanda da Kanada ile Amerika'da yer alacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA