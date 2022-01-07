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Dünya markalarıyla yarışan kardeşlerin hikayesini Vali Arslantaş anlattı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Haberler | Ekonomi

Dünya markalarıyla yarışan kardeşlerin hikayesini Vali Arslantaş anlattı Burdur'da girişimci kardeşler babalarının yaptığı ahşap oyması ürünleri satarak başladıkları işte dünya markaları ile yarışır hale geldi.

BURDUR (İHA) - Dünya markalarıyla yarışan kardeşlerin hikayesini Vali Arslantaş anlattı

BURDUR - Burdur'da girişimci kardeşler babalarının yaptığı ahşap oyması ürünleri satarak başladıkları işte dünya markaları ile yarışır hale geldi. Mağaza açılışında Vali Arslantaş, iki kardeşin girişimcilik hikayesini anlattı.

Burdur'da 2017 yılında iki kardeş babalarının yaptığı ahşap oyması ürünleri sosyal medya ve telefon aksesuarları sattıkları dükkanın vitrinine koyarak başladıkları işte dünya markaları arasına girdi. Zamanla artan talebi karşılamak için fabrika kuran girişimci kardeşler 3 kıtada 5 ülkeye e-ticaret üzerinden ihracat yapıyor. E-ticaret sektöründe mobilya kategorisinde ilk 5 firma arasına giren girişimci kardeşler ürünlerinin sergileneceği ilk mağaza açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve il protokolü katıldı. Açılış töreninde girişimci gençlerin hikayesini anlatan Vali Arslantaş, ardından açılış kurdelesini kesti. Vali Arslantaş ve beraberindekiler mağazayı gezerek bilgi aldı.

Dünya markalarıyla yarışan kardeşlerin hikayesini Vali Arslantaş anlattı

Dünya markalarıyla yarışan kardeşlerin hikayesini Vali Arslantaş anlattı

Dünya markalarıyla yarışan kardeşlerin hikayesini Vali Arslantaş anlattı

Dünya markalarıyla yarışan kardeşlerin hikayesini Vali Arslantaş anlattı

Dünya markalarıyla yarışan kardeşlerin hikayesini Vali Arslantaş anlattı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Ekonomi Haberleri

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