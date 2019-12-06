Dünya Madenciler Günü

Dünya Madenciler Günü

Dünya Madenciler Günü etkinlikleri kapsamında Yenimahalle'de "Kardeşler Türküler Konseri" verildi.

06.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:16
Dünya Madenciler Günü

etkinlikleri kapsamında 'de "Kardeşler Türküler Konseri" verildi.


Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde TMMOB tarafından Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlen konserde, madenciler için türküler seslendirildi.


Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, konser öncesi yaptığı konuşmada, maden kazalarında hayatını kaybeden madencileri saygı ve rahmetle andığını belirtti.


TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel de madenciler gününü kutladı.

Kaynak: AA
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