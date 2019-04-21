Dünya Liderlerinden Sri Lanka'daki Terörist Saldırılara Tepki: 'Nefretle Kınıyoruz'
Dünya liderleri gerek yazılı açıklamalarla gerekse sosyal medya hesapları üzerinden Sri Lanka'da yaşanana saldırılara tepkilerini ortaya koydu.
Sri Lanka'da yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırılar dünya çapında üzüntü ve şaşkınlıkla karşılandı. Siyasiler ve dini liderler olaylarla ilgili üzüntülerini dile getirdi, birlikte mücadele mesajları paylaştı.
Erdoğan: Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadeleriyle paylaşımda bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com