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Boris Johnson, İngiltere, Güncel

- Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı

- Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı Dünya liderleri, korona virüs nedeniyle evinde karantinası devam eden ancak durumunun kötüleşmesi üzerine hastanede yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

07.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:30
- Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı

- Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı

LONDRA - Dünya liderleri, korona virüs nedeniyle evinde karantinası devam eden ancak durumunun kötüleşmesi üzerine hastanede yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs nedeniyle evinde karantina altındayken durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Johnson'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken dünya liderlerinden de İngiltere Başbakanına geçmiş olsun mesajları geldi.

Eski Muhafazakar Parti lideri ve eski Başbakan David Cameron, Johnson'a şifa dileyerek, "Emin ellerdesiniz ve hepimiz iyi olmanızı ve Başbakanlık Ofisi'ne geri dönmenizi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski İngiltere Başbakanı Theresa May ise "Bu korkunç virüs ayrım yapmıyor. Herkes kapabilir. Herkes yayabilir. Lütfen evde kalın, hayat kurtarın" dedi.

"ABD'liler Johnson'a dua ediyor"

ABD Başkanı Donald Trump da Johnson'a iyi dileklerini ileterek, "Tüm ABD'liler Johnson'un bir an evvel iyileşmesi için dua ediyor. Başbakan Boris Johnson'a korona virüs ile mücadelesinde ülkemizin iyi dileklerini gönderiyoruz. Bildiğiniz gibi hastaneye kaldırıldı ve iyi olacağını umuyorum" dedi.

"Jonhson'un kısa sürede iyileşeceğine inanıyorum"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu zor dönemlerde Boris Johnson'un ailesine ve İngiltere halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Jonhson'un kısa sürede iyileşeceğine inandığını söyledi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Boris Johnson bugün dualarımızda. En kısa sürede iyileşerek sağlığını kazanmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "İsrail halkı, arkadaşımızın en kısa sürede iyileşmesi için dua ediyor" dedi.

"Sevgili arkadaşım Boris Johnson"

Almanya Başbakanı Angela Merkel de İngiliz mevkidaşına geçmiş olsun mesajı gönderdi.

İtalya Cumhurbaşkanı Giuseppe Conte, de, "Boris Jonhson ve İngiliz halkının yanındayım. Kısa sürede iyileşmesini dilerim, İtalyan hükümeti ve be yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Avusturalya Başbakanı Scott Morrison sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Boris Johnson" ifadelerini kulandı.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, "Sevgili arkadaşım Boris Johnson, düşüncelerim ve dualarım seninle ve ailenle. Japon halkı, bu zor zamanlarda İngiliz halkının yanında" ifadelerini kullandı.

- Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı

Kaynak: İHA

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- Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı
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