Dünya liderlerinden ABD'de başkanlık seçimini kazanan Biden'a tebrikler gelmeye başladı
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Dünya liderlerinden ABD'de başkanlık seçimini kazanan Biden'a tebrikler gelmeye başladı

07.11.2020 21:59 | Son Güncelleme: 07.11.2020 22:03
Dünya liderlerinden ABD'de başkanlık seçimini kazanan Biden'a tebrikler gelmeye başladı

Dünya liderleri, ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimini kazanan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etmeye başladı.

Dünya liderleri, ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimini kazanan Demokrat aday Joe Biden'ı tebrik etmeye başladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter üzerinden Biden'a ve başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'e mesaj gönderen ilk liderler arasında yer aldı. Trudeau mesajında, "İki ülke, yakın dost, ortak ve müttefiktir. Dünya sahnesinde eşsiz bir ilişkiyi paylaşıyoruz. Birlikte çalışmayı ve her ikinizle bunu geliştirmeyi gerçekten dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'da Biden'ı başkan seçilmesinden ve yardımcısı Harris'i tarihi başarısından ötürü tebrik ederek "ABD, bizim en önemli müttefikimiz, iklim değişikliğinden ticaret ve güvenliğe kadar ortak önceliklerimiz için yakından çalışmayı dört gözle bekliyorum." paylaşımını yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabında "Amerikalılar Başkanını seçti. @Joe Biden'a ve @Kamala Harris'e tebrikler. Bugünün zorluklarının üstesinden gelmek için yapacak çok şey var. Haydi birlikte çalışalım." ifadelerini paylaştı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Twitter hesabında Biden'ı kutlayarak "ABD Başkanı seçilen @JoeBiden'a tebrikler. Joe Biden, Yunanistan'ın gerçek dostu ve eminim başkanlığı sırasında ülkelerimiz arasındaki ilişki daha da güçlenecek." paylaşımını yaptı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Twitter'da "Amerikan halkına ve kurumlarına, demokratik hayatın olağanüstü katılımı için tebrikler. Başkan seçilen @Joe Biden ile transatlantik ilişkiyi güçlendirmek için çalışmaya hazırız. ABD, sağlam bir müttefik ve stratejik bir ortak olarak İtalya'ya güvenebilir." ifadesine yer verdi.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo da Biden'ı soysal medya mesajıyla kutladı. de Croo, tebriklerini ilettikten sonra "Bu seçimde rekor sayıda seçmen oy kullandı. Bu, Amerikan siyasi hayatının ve demokrasisinin canlılığını göstermektedir." ifadesine yer verdi.

İsviçre Başbakanı Simonetta Sommaruga Twitter'da "@JoeBiden ve @KamalaHarris'e tebrikler. Bu güçlü bir işaret. İsviçre, yeni yönetimde ABD ile mükemmel ilişkilerimizin gelişmeyi sürdüreceğine ve zenginleşeceğine inanıyor." paylaşımını yaptı.

Malta Başbakanı Robert Abela, Twitter hesabından "ABD Başkanlığına seçildiği için Joe Biden'a ve ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'e tebrikler. Çok ilham verici." paylaşımında bulundu.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sonucunun Amerikan halkının büyük zaferi ve ABD demokrasisinin gücünün göstergesi olduğunu belirtti.

Biden'ı tebrik eden Djukanovic, seçim sonucunun, iki ülke arasındaki verimli iş birliğinde yeni bir başlangıç niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin 46. başkanı seçilen Biden'ı şahsı ve Slovenya halkı adına tebrik etti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirilmişti.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı Biden'ın, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandığını duyurmuştu.

Trump, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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