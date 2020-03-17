Dünya liderleri ve yakın çevreleri de koronavirüsten etkileniyor Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünya için tehlike haline gelen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünya liderleri de tedbirlerini almaya başladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünya için tehlike haline gelen koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dünya liderleri de tedbirlerini almaya başladı. Bazı yetkililer, halihazırda koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıklarken; bazıları ise yakın çevrelerindeki insanlarda koronavirüs tespit edildiği için kendilerini karantina altına aldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünyaya yayılmaya devam ediyor. İtalya'nın yayılma konusunda merkez üssü haline gelmesiyle tüm Avrupa'da vaka sayıları artış gösterdi. Öte yandan, İran'da ve ABD'de hızla vaka sayılarının artmasıyla tehlikenin boyutları daha da büyüdü. Koronavirüs herkes için bir risk haline gelirken; bundan dünya liderleri ve yakın çevreleri de etkilenmeye başladı.

JUSTIN TRUDEAU'NUN EŞİNDE TESPİT EDİLDİKanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau'da koronavirüs tespit edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Trudeau, eşinin koronavirüs testlerinin poizitif çıktığını ve eşiyle birlikte kendisini karantina altına aldığını belirtmişti.TRUMP VE BOLSONARO GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN KORONAVİRÜS ENDİŞESİABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve beraberinde bulunan resmi heyetle yemek yedi. Daha sonra Brezilya basınında ortaya çıkan iddialarda Başkan Bolsonaro'nun koronavirüse yakalandığı ve testlerinin pozitif çıktığı belirtilmişti. ABD medyası ise Bolsonaro'nun ABD Başkanı Trump ile yemek yediğini ve bu yemekte tokalaşmaların da yapıldığına vurgu yaparak Trump'ın da koronavirüse yakalanmış olabileceği ihtimalini değerlendirdi. Ayrıca ABD medyasındaki haberlerde, Trump ve Bolsonaro buluşmasında yer alan ve liderlere yakın duran Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasına dikkat çekildi.İki ülkenin de medyasında çıkan haberlerin ardından Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Ardından Donald Trump da düzenlediği basın açıklamasında testlerini yaptırdığını duyurdu. Trump'ın testlerinin sonuçlarının negatif çıktığına dair bilgi ise Beyaz Saray Başhekimi Sean P. Conley'den gelmişti.AVUSTRALYA İÇİŞLERİ VE FRANSA KÜLTÜR BAKANI DA KORONAVİRÜSE YAKALANDIAvustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Dutton yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah boğaz ağrısı ve ateşle uyandım. Hemen Queensland Sağlık Departmanı'na başvurdum ve Covid-19 için testlerimi yaptırdım. Queensland Sağlık Departmanı'ndan aldığım bilgiye göre testlerim pozitif çıktı. Şu anda iyi hissediyorum, gelişmeler konusunda sizi bilgilendireceğim" dedi. Dutton'ın kendisini evinde karantina altına aldığı belirtildi. 377 kişide koronavirüs tespit edilen Avustralya'da 3 kişi hayatını kaybetti.Dutton'ın yanı sıra, Fransa Kültür Bakanı Franck Riester de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Durumunun iyi olduğu belirtilen Riester'in evinde karantina altında olduğu belirtildi. 148 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği Fransa'da 6 bin 655 vaka bulunuyor.Bu arada, İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries'in test sonucu pozitif çıktığı duyuruldu. Dorries'in test sonuçlarının açıklanmasından önce İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da bulunduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen resepsiyona katıldığı bilgisi paylaşıldı.İRAN'DA 23 MİLLETVEKİLİNE KORONAVİRÜS TEŞHİSİKoronavirüs nedeniyle en çok etkilenen ülkeler arasında Çin ve İtalya'dan sonra İran geliyor. İran medyası, 23 milletvekilinde yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Ayrıca, İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin koronavirüse yakalandığı ve kendisini evinde karantina altına aldığı belirtildi. Koronavirüse yakalanan en kritik isimlerden birisi de İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar oldu. İbtikar'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla, İran halkı ve medyası Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de virüsten etkilenmiş olabileceği ihtimaline karşı endişelendi.İran'da dikkat çeken bir diğer durum ise Bakanlar Kurulu toplantısında bakanların tamamının maske takması ve Cumhurbaşkanı Ruhani'den uzak mesafede oturmaları oldu. Son olarak İran Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüsle mücadele kurulu toplantısını görüntülü konferans yoluyla yapmıştı. Ülke genelinde koronavirüs nedeniyle 988 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 16 bin 169 olarak açıklandı.İSPANYA'DA ÇOK SAYIDA YETKİLİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Koronavirüs tespit edilen 9 bin 942 kişinin bulunduğu ve 342 kişinin de yaşamını yitirdiği İspanya'da Eşitlik Başkanı İrene Montero'nun koronavirüse yakalandığı açıklandı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtlen Montero'nun, evinde kendisini karantinaya aldığı belirtildi. Montero'nun ardından tüm kabine üyelerinde yapılan koroanvirüs testlerinde, Kamu Yönetimi ve Bölgesel Politika Bakanı Carolina Darias'ın testinin de pozitif sonuç verdiği duyuruldu.

Kaynak: DHA