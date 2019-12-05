Dünya liderleri "turizmin başkenti"nde bir araya gelecek

05.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ilk defa Türkiye'de Antalya Diplomasi Forumu'nun başlatılacağını açıklaması kentteki iş insanlarını ve turizmcileri heyecanlandırdı.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve bugüne kadar G20 Liderler Zirvesi gibi birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Antalya, Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından martta yapılması planlanan Diplomasi Forumu'na hazırlanıyor.

Dünya liderlerinin, siyasetçilerin ve aydınların katılması beklenen forum, kentteki iş insanlarını, turizmcileri ve sektör temsilcileri tarafından heyecanla karşılandı.

Dünyaya Antalya'dan barış mesajları verilecek

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Antalya'nın bu ve benzeri büyük organizasyonları geçmişte başarılı şekilde yaptığını vurgulayan Karaloğlu, "Antalya'da hem turizm sektörümüzün, hem tesislerimizin hem şehrin alt yapısının bu ve benzeri büyük organizasyonları yapma kapasitesi ve alışkanlığı var. Kentte çalışan kamu görevlilerimiz, güvenlik birimlerimiz bu ve benzeri organizasyonları çok iyi yönettiği için belki de Türkiye'de en rahat yapılabilecek kent Antalya. İyi bir seçim olmuş." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür eden Karaloğlu, tüm paydaşların girişimiyle organizasyonun profesyonel şekilde gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Turizmin tüm milletleri bir araya getirdiğine değinen Karaloğlu, "Dünya liderlerinin, dünya politika yapıcılarının turizmin başkenti Antalya'da toplanmaları ve buradan dünyaya mesaj vermeleri son derece önemli. 'Bir turizm şehrinden dünyaya barış mesajları vermek daha kolay olur' diye düşünmüş olabilir büyüklerimiz. İnşallah el birliğiyle güzel bir program geçiririz." dedi.

"Kent yararına yapılacak projelerin tamamlanmasına vesile olur"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de Antalya'yı Türkiye'nin dünyaya açılan vitrini olarak değerlendirdiğini söyledi.

Kentin her yıl ortalama 12 milyonun üzerinde yabancıyı konuk ettiğini hatırlatan Çetin, bu yıl ise turizm sektörünün tarihi bir rekorla 15 milyonun üzerindeki bir rakamla sezonu kapatacağını ifade etti.

Misafirlerin Akdeniz çanağındaki ülkelerin imrendiği otellerde ağırlandığını anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Antalya, turizm sektöründen edindiği bilgi birikiminin de etkisi ile bugüne kadar G20, B20, EXPO, ICCA Genel Kurulu, ABTA gibi çok sayıda nitelikli uluslararası organizasyona başarıyla ev sahipliği yapmıştır. Biz de bir süredir Antalya SİAD Platformu üyeleriyle 'Dijital İpek Yolu' temasıyla 'Antalya Küresel Ekonomi Zirvesi' adında ve Davos formatında bir etkinlik için çalışma içerisindeydik. Benzer bir vizyonun Çavuşoğlu liderliğinde bakanlığımız tarafından ortaya konulmasının gücü ve etkisi ise son derece değerlidir."

Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlenmesini ve geleneksel hale getirilmesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çetin, "Bölgenin ve tüm dünyanın geleceğinin masaya yatırılacağı bir forumun Antalya'ya yakışacağını düşünüyorum." dedi.

Çetin, dünya liderlerini, siyasetçileri, akademisyenleri Antalya'da buluşturacak bir etkinliğin Türkiye'nin ve kentin marka değerine müthiş bir katkı yapacağına inandığını vurguladı.

Böylesine nitelikli toplantıların Antalya'nın önemli eksikliklerinin giderilmesi için de bir motivasyon kaynağı olacağını aktaran Çetin, "Biz, misafir lafını duyar duymaz evimizde temizliğe girişen bir milletiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Turizm sektörü foruma hazır

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Antalya'nın uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapma noktasında ideal bir kent olduğunu söyledi.

Kentte 2015 yılında G20 Liderler Zirvesi yapıldığını anımsatan Yağcı, "Antalya, tecrübeli bir kent. Tarihinde birçok uluslararası organizasyonları yapmış ve yapmaya da devam edecektir. Gerek otel yatırımları gerekse kaliteli hizmeti ile Antalya kendini kanıtladı. Gerekli altyapıya da sahip bir kent. Antalya, bugün 193 ülkeden 15 milyonun üzerinde turist çekiyor." diye konuştu.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, dünya liderlerini ağırlayacak büyük bir organizasyonu ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Antalya'nın dünyada marka bir kent haline geldiğini ifade eden Atmaca, "Otelleri, spor tesisleri, servis hizmeti kalitesi açısından Antalya, böyle bir forum için en ideal kent. Forumun kentin tanıtımına ve sektöre de çok önemli katkısı olacaktır. Gerek altyapı gerekse oteller olarak böyle bir organizasyona her zaman hazırız." diye konuştu.

Atmaca, kentin konaklama sektöründe çok iyi bir seviyeye ulaştığını kaydetti.

Kaynak: AA