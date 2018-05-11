Dünya Liderleri Orta Doğu'da Yükselen Tansiyonu Düşürmeye Davet Etti
İsrail ile Suriye arasında yaşanan gerginlik sonrası Almanya Şansölyesi Angela Merkel gelişmelerle ilgili endişelerini dile getirirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki tansiyonun düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi Açıklaması.
İsrail ile Suriye arasında yaşanan gerginlik sonrası Almanya Şansölyesi Angela Merkel gelişmelerle ilgili endişelerini dile getirirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bölgedeki tansiyonun düşürülmesi gerektiğinin altını çizdi Açıklaması
Kaynak: Euronews.com