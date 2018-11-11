Dünya Liderleri Fransa'da Buluştu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'te bulunan devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna akşam yemeği verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'te bulunan devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna akşam yemeği verdi.