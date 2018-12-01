Dünya Liderleri Eşleriyle Beraber Aile Fotoğrafı Çektirdi - Buenos
- Liderlerin eşleriyle beraber aile fotoğrafı çektirmesi - G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Buenos Aires'te bulunan dünya liderleri, kültürel etkinliğe katılmak ve onurlarına verilen yemeğe iştirak etmek üzere Colon Theatre'a geldi.
- Liderlerin eşleriyle beraber aile fotoğrafı çektirmesi - G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Buenos Aires'te bulunan dünya liderleri, kültürel etkinliğe katılmak ve onurlarına verilen yemeğe iştirak etmek üzere Colon Theatre'a geldi. Liderler eşleriyle beraber aile fotoğrafında yer aldılar.